Малки маржове, големи играчи: Как една българска лаборатория удържа позиции на пазара за диоптрични стъкла

На тиха уличка в центъра на Пловдив, в сива четириетажна сграда, се помещава единствената в страната лаборатория за производство на диоптрични (RX) оптични стъкла. Не е малко постижение, че компанията зад нея успява да остане на пазара повече от две десетилетия в сектор с малки маржове на печалба и големи международни играчи, които оставят малко място за по-малките.

Росен Топалов, съосновател и изпълнителен директор на пловдивската компания iViLENS ООД, казва пред БТА, че има три причини бизнесът с производство на диоптрични стъкла в България да не е пренаселен. "От този бизнес не се забогатява, големите компании затрудняват максимално оцеляването на малките, а освен това трябва постоянно да се инвестира в техника и технологии, за да се поддържа нивото", разказва той.

iViLENS е българо-италианска компания, създадена през 1993 г. и специализирана в производството на индивидуално изработени офталмологични лещи. 60 процента от фирмата е собственост на италианската iVision Tech SpA. Производствената база в Пловдив е с площ 2000 кв. м и в нея работят около 40 души.

Висококвалифицирани специалисти

Около една трета от персонала са квалифицирани оптици или техник-оптици, а в отдела за покрития работят специалисти по химия и физика. Останалите служители са с образование в областта на икономиката, инженери и дори филолози, като компанията ги обучава на място.

Заради висококвалифицираните хора и качеството на работа iVision изпраща на лабораторията в Пловдив да изработва стъклата за диоптричните очила по рецепта на своите клиенти.

iViLENS обслужва както вътрешния, така и регионалните пазари. Фирмата държи изключителните права за дистрибуция на офталмологичните лещи на LEICA в България и Северна Македония, а собственият ѝ бранд Hera Lens се изнася в Гърция, Италия, Кипър и Северна Македония. Заводът в Пловдив произвежда над 170 000 оптични стъкла годишно.

По нейни собствени данни iViLENS държи между 12 и 15 процента от вътрешния пазар на офталмологични стъкла, който включва не само поръчковите по рецепта, но и готовите складови диоптрични лещи.

Растящ пазар на очила в България

Диоптричните лещи представляват най-големия сегмент на българския пазар на очна оптика, според данни на платформата Statista. Очаква се приходите от този сегмент в България през 2025 г. да достигнат 74,06 млн. щатски долара при среден годишен ръст от 1,33 процента.

По данни на Statista, приходите на глава от населението през 2025 г. ще бъдат около 11,28 щатски долара, а до 2029 г. обемът на продажбите се очаква да достигне 759 500 броя лещи. Освен това се наблюдава тенденция към търсене на по-качествени и дълготрайни продукти, като потребителите отдават приоритет на дългосрочната стойност пред краткосрочно спестяване от по-ниската цена, според Statista.

От iViLENS отбелязват, че не разполагат с данни, за да потвърдят тези секторни тенденции.

Поглед назад и напред

iViLENS започва производство на RX лещи през 2001 г., когато става първата - и все още е единствена - лаборатория в България, посветена на тази дейност. През годините iViLENS инвестира в нови технологии, като през 2013 г. пуска първата си модерна линия за Free Form производство, а между 2019 и 2020 г. добавя още две.

Освен производството на стъкла, фирмата е и ексклузивен представител на редица международно признати марки рамки и слънчеви очила у нас.

Бъдещата стратегия на компанията включва развитие в две основни посоки: разширяване на продуктовата гама за вътрешния пазар с персонализирани RX продукти и навлизане на външни пазари с ограничена серия реставрирани винтидж слънчеви очила от средата и края на XX век. Възстановените дизайнерски рамки ще бъдат с нови съвременни лещи и покрития, съобразени с оригиналната им естетика - насочени към ценители и колекционери на очила с характер и история.

... и смарт очила за незрящи

През септември или октомври компанията планира и пускането на първите си смарт очила за незрящи. Моделът iSee е разработен от италианския партньор на iViLENS - iViSIOn Tech - в сътрудничество с Италианския съюз на слепите. Очилата разполагат със сензори и използват гласови сигнали, които предупреждават потребителя за препятствия на разстояние до 7 м напред и встрани, и на повече от 30 см от земята. "Тези очила ще заместят водача, бил той човек или куче, но не и бялото бастунче - засега", казва Росен Топалов.

Той планира срещи със здравните власти с надежда част от стойността на iSee очилата да бъде покривана от държавата.

Според сайта на iViSION цената на модела е 679 евро.