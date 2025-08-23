Подробно търсене

Смърт на снимачната площадка спря снимките на „Емили в Париж“ във Венеция

Васил Богданов
Смърт на снимачната площадка спря снимките на „Емили в Париж“ във Венеция
Смърт на снимачната площадка спря снимките на „Емили в Париж“ във Венеция
Актрисата Лили Колинс на премиерата на "Емили в Париж" в Рим, 10 септември 2024 г. Снимка: AP Photo/Andrew Medichini
Венеция ,  
23.08.2025 13:16
 (БТА)
Етикети

Заснемането на петия сезон на хитовата поредица на „Нетфликс“ „Емили в Париж“ беше преустановено след смъртта на помощник-режисьор във Венеция, само няколко дни преди края на снимките, съобщава ДПА. 

Помощник-режисьорът е 47-годишен италианец, който е колабирал на снимачната площадка в хотел във Венеция, потвърдиха в петък представители на градската администрация. Медиците не са успели да го реанимират и властите подозират, че е получил сърдечен удар. 

Все още не е ясно за колко време ще бъдат спрени снимките. Въпреки че действието на „Емили в Париж“ се развива във френската столица, някои епизоди от новия сезон се снимат в Италия, включително в Рим и Венеция.

Снимките във Венеция трябваше да продължат до понеделник, след като по-рано през май бяха заснети сцените в Рим. „Нетфликс“ обяви, че премиерата на петия сезон е насрочена за дните преди Коледа.

Според италиански медии, помощник-режисьорът е починал по време на заснемането на една от последните сцени в един от най-известните хотели в града – Danieli.

Според информациите, той е роден във Венеция и е работил в международната филмова индустрия в продължение на много години. Общинският съвет изрази съболезнования на семейството му.

Както БТА писа, решението на сценаристите Емили да изостави Париж за сметка на Рим сериозно подразни френската столица и предизвика реакция от най-високо ниво – директно от Елисейския дворец. И това съвсем не е случайно – сериалът предизвика значителен ръст на туристите в града и допълнително го популяризира.

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

16.10.2024 11:05

Сериал изостри отношенията между Париж и Рим

Сериалът “Емили в Париж” на платформата Нетфликс изостри отношенията между столиците на Франция и Италия след изказване на президента Еманюел Макрон. От италианска страна засега главно действащо лице е кметът на Рим Роберто Гуалтиери. Ябълката на
10.10.2024 13:05

Президентът Еманюел Макрон ще се бори за това поредицата "Емили в Париж" да се върне във френската столица

Френският президент Еманюел Макрон каза, че ще се бори за Емили - героинята на сериала "Емили в Париж" на платформата "Нетфликс",да се върне във френската столица след престоя си в Рим, предаде Ройтерс. "Ще се борим упорито. И ще ги помолим да
11.09.2024 11:38

Брижит Макрон играе себе си в сериала "Емили в Париж"

Съпругата на френския президент Еманюел Макрон - Брижит, играе себе си в сериала "Емили в Париж", съобщи АФП. Тя се появява за кратко в един от епизодите на успешната поредица на Нетфликс, обяви сп. "Ел".  Брижит Макрон е със собствени дрехи и не е
21.04.2023 17:13

Големият успех на сериала "Емили в Париж" доведе до бум на туристи

Големият успех на сериала "Емили в Париж" трансформира един незабележим площад във френската столица в магнит за туристи, съобщи АП.  Героинята Емили Купър, в чиято роля виждаме Лили Колинс, живее, храни се и пазарува френски сладкиши на площад

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:12 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация