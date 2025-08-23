Етнографският музей в Силистра ще бъде ремонтиран с европейски средства

Община Силистра ще извърши основен ремонт на сградата на Етнографския музей в града с европейски средства, съобщиха за БТА от администрацията. Ремонтът е сред планираните дейности в общинската концепция за интегрирани териториални инвестиции. Финансирането на строително-монтажните работи, в размер на 900 000 лева, е по програма "Развитие на регионите".

Проектът предвижда ремонт на покрива и дървения таван на сградата, конструктивно укрепване на основите и полагане на топлоизолация на стените. Ще бъдат реновирани фасадата и стълбището, планирана е и смяна на дограмите. Очаква се да бъдат обновени санитарните възли и ще бъде изградена рампа за достъп за хора с увреждания.

Според директора на културната институция Маргарита Миланова ремонтът е наложителен и дългоочакван.

„Имахме проблеми с покрива, течове, което наложи затваряне на втория етаж за 3 години. През 2019 година беше подменен покрива, течовете спряха, но последиците са тежки – изгнили тавани, напукани стени. Понеже сградата не е била ремонтирана откакто е обявена за музей през 1967 г., трябва да се подменят подовата настилка, витрините, осветлението, отоплителната система. Всичко това е необходими, за да може музеят да продължи да изпълнява своите функции и да събира и пази ценни артефакти от бита на добруджанеца“, каза Миланова.

По данни на общинската администрация сградата, в която се помещава Етнографският музей, е бивш турски конак. Строежът ѝ започва към 40-те години на 19-и век и завършва около Кримската война 1853-1856 г. След Освобождението сградата продължава да изпълнява административни функции и в нея се помещава Силистренското околийско управление. Тя е и център на местната административна власт до 1913 г., когато поради политически причини Южна Добруджа преминава под властта на Румъния.

След подписването на Крайовския договор сградата започва да работи като музей. През 1961 г. тя официално е преотстъпена за нуждите на Народен музей – Силистра. Експозицията е открита през 1967 г. и е третата за времето си специализирана етнографска експозиция в страната след Националния етнографски музей в София и Народния етнографски музей в Пловдив.

Днес изложбената част е разположена на площ от 300 кв. метра в 10 стаи. Фондът на музея включва около 6 хиляди движими паметници на културата от края на XIX до средата на XX век. Сред тях са и над 200 автентични носии, които вече се съхраняват в нови специализирани шкафове. По време на ремонта артефактите ще бъдат преместени в охранявани помещения на Археологическия музей.