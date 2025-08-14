Майкъл Фелпс критикува ръководството на Американската федерация по плуване и поиска реформи

Майкъл Фелпс отправи остра атака срещу ръководството на Американската федерация по плуване. 23-кратният олимпийски златен медалист нарече организацията слаба и поиска мащабни реформи след години на организационен хаос, пише Ройтерс.

40-годишният американец, най-успешният олимпиец на всички времена с 28 медала, отправи остри критики, като разкри, че не желае четиримата му малки синове да тренират плуване, предвид настоящото състояние на този спорт в Съединените щати.

Фелпс се върна назад през състезателната си кариера, казвайки, че често е чувствал, че гласът му остава нечут, че му е "казано да бъде благодарен за шанса да се състезава“ и че е по-важно да мълчи и да пази мира.

"Първо, трябва да бъда ясен, че изпитвам най-голямо уважение към американските плувци, които се състезаваха на Световното първенство“, написа Фелпс, който се отказа от плуването през 2016 г., в дълго изявление в Инстаграм.

"Критиката ми по никакъв начин не е насочена към тях - знам колко усилено работят и каква чест е за тях да представляват националния отбор на САЩ. Критиката ми е към системата, нейното ръководство и как тя се проваля. Винаги е имало пукнатини в системата, но през последните девет години видях как тези пукнатини растат", казва Фелпс, цитиран от Ройтерс.

Фелпс сравни успеха на американския отбор по плуване на Олимпийските игри в Рио през 2016 г., където спечелиха 33 медала, с игрите в Париж миналата година, когато се сринаха до най-ниския си брой медали в басейна (28) от игрите в Атина през 2004 г.

Фелпс също така разкри, че е изпратил писмо до Американската федерация по плуване по-рано тази година, в което се изразява „разочарованието си от настоящото състояние на спорта.

Той каза, че има подкрепата на бивши олимпийски медалисти, световни рекордьори, треньори и настоящи и бивши членове на федерацията, но добави, че думите му са останали нечути.

"Питах се какво се е променило в нашия спорт и отговорът е ясен... това не е за спортистите, тъй като те продължават да правят най-доброто, на което са способни с това, което им е дадено. Това е за ръководството на USA Swimming“, добави той.

„Лошото ръководство се отразява негативно и може да повлияе на организацията на всяко ниво. Парите са фактор. Но лошият оперативен контрол и слабото ръководство са крайъгълен камък на проблемите на спорта.“

Фелпс предложи серия от реформи, включително независима оценка на дейността на Борда на директорите на USA Swimming и неговата организация, подобряване на услугите за спортистите и засилване на усилията на местно ниво и насърчаване на развитието.

"Предлагам услугите си за осъществяването на тези предложени първоначални стъпки и се надявам, че общността на USA Swimming ще приеме предложението ми“, добави той.

По-рано този месец Фелпс, заедно с шесткратния олимпийски шампион Райън Лохте, ясно изразиха разочарованието си след представянето на американския отбор на Световното първенство в Сингапур.

Лохте сподели в социалните мрежи изображение на надгробен камък с надпис: "В памет на плувния отбор на САЩ. Те поставиха летвата високо – докато не спряха да посягат към нея.“

Лохте добави публикация, отнасяща се до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., казвайки: "Наречете го погребение или го наречете ново начало. Имаме 3 години.“

Фелпс сподели публикацията на Лохте и добави: "Това ли е зовът за събуждане, от който се нуждае плувният отбор на САЩ?“

Въпреки трудностите в Сингапур, САЩ завършиха начело на таблицата с медали с девет златни и общо 29 медала.