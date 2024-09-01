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Хебър победи Берое в Пазарджик

Ивайло Георгиев
Хебър победи Берое в Пазарджик
Хебър победи Берое в Пазарджик
Снимка: Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Стара Загора,  
01.09.2024 21:17
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг на Първа лига:

Хебър (Пазарджик) - Берое (Ст. Загора) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Кабов 11-дузпа, 2:0 Набил Макни 56, 2:1 Леандро Годой 65-дузпа, 3:1 Олексий Збун 85
червен картон: Франко Минго 39, Леандро Годой 90+3 (Берое)

Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София) - 1:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Красимир Станоев 1, 1:1 Георги Каракашев 79

по-късно днес:
Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна)

Спартак (Варна) - Левски (София) - 0:0

Крумовград - Септември (София) - 2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Матеус Енрике 26, 2:0 Матеус Енрике 49

от петък:
Славия (София) - Арда (Кърджали) - 1:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Станислав Иванов 2, 1:1 Иван Минчев 79-дузпа

Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Сф) - 0:3 (0:2)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 7, 0:2, 0:3 Евгени Сердюк 45+1, 68

ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Ехидже Укаки 58

    временно класиране:

 1. Левски           7   5   1   1  16:2  16 точки
 2. Спартак (Вн)     7   4   2   1  10:5  14
 3. Черно море       6   4   1   1  10:4  13
 4. Ботев (Пд)       6   4   1   1   8:4  13
 5. Лудогорец        4   4   0   0   8:1  12
 6. Локомотив (Пд)   7   3   2   2  10:9  11
 7. Берое            6   3   1   3   5:7  10 
 8. Арда             7   3   1   3   7:10 10
 9. ЦСКА 1948        5   2   3   0   7:2  9
10. Локомотив (Сф)   7   2   3   2   5:9  9
11. Славия           6   2   2   2   6:6  8
12. Крумовград       7   2   0   5   3:9  6
13. Ботев (Вр)       7   2   0   5  6:14  6
14. Хебър            7   1   1   5   6:11 4
15. ЦСКА-София       6   1   0   5   4:9  3 
16. Септември        6   0   0   6   2:11 0

/АВ/

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