Хебър победи Берое в Пазарджик

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг на Първа лига:

Хебър (Пазарджик) - Берое (Ст. Загора) - 3:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Атанас Кабов 11-дузпа, 2:0 Набил Макни 56, 2:1 Леандро Годой 65-дузпа, 3:1 Олексий Збун 85

червен картон: Франко Минго 39, Леандро Годой 90+3 (Берое)

Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София) - 1:1 (0:1)

Голмайстори: 0:1 Красимир Станоев 1, 1:1 Георги Каракашев 79

по-късно днес:

Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна)

Спартак (Варна) - Левски (София) - 0:0

Крумовград - Септември (София) - 2:0 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Матеус Енрике 26, 2:0 Матеус Енрике 49

от петък:

Славия (София) - Арда (Кърджали) - 1:1 (0:1)

Голмайстори: 0:1 Станислав Иванов 2, 1:1 Иван Минчев 79-дузпа

Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Сф) - 0:3 (0:2)

голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 7, 0:2, 0:3 Евгени Сердюк 45+1, 68

ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) - 0:1 (0:0)

голмайстор: 0:1 Ехидже Укаки 58

временно класиране: 1. Левски 7 5 1 1 16:2 16 точки 2. Спартак (Вн) 7 4 2 1 10:5 14 3. Черно море 6 4 1 1 10:4 13 4. Ботев (Пд) 6 4 1 1 8:4 13 5. Лудогорец 4 4 0 0 8:1 12 6. Локомотив (Пд) 7 3 2 2 10:9 11 7. Берое 6 3 1 3 5:7 10 8. Арда 7 3 1 3 7:10 10 9. ЦСКА 1948 5 2 3 0 7:2 9 10. Локомотив (Сф) 7 2 3 2 5:9 9 11. Славия 6 2 2 2 6:6 8 12. Крумовград 7 2 0 5 3:9 6 13. Ботев (Вр) 7 2 0 5 6:14 6 14. Хебър 7 1 1 5 6:11 4 15. ЦСКА-София 6 1 0 5 4:9 3 16. Септември 6 0 0 6 2:11 0