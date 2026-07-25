АКП: Камбоджа внася 220 австралийски млекодайни крави, за да отговори на нарастващото търсене на млечни продукти в страната

Нова пратка от 220 млекодайни крави от породата Холщайн от Австралия пристигна в Камбоджа с цел значително увеличаване на местното производство на прясно мляко и задоволяване на нарастващото вътрешно търсене, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Посолството на Австралия в Камбоджа съобщи днес, че вносът на добитъка е част от продължаващата стратегия за разширяване на фермата „Кирису“.

С последната доставка стадото на фермата е нараснало до около 1400 крави. Според посолството разширяването на стопанството ще допринесе за намаляване на зависимостта на Камбоджа от вносни млечни продукти, като същевременно ще създаде нови работни места и ще ускори развитието на местния млечен сектор.

Австралия подкрепи разширяването в тясно сътрудничество с „Кирису“ чрез програмата „Партньорство между Камбоджа и Австралия за устойчиво икономическо развитие“, която е водещата ѝ инициатива за икономическо развитие в Камбоджа.

Доставката бележи още един важен етап в развитието на камбоджанската млечна индустрия, след като преди шест години първоначалният внос на 550 австралийски крави от породата Холщайн постави началото на дейността на „Кирису“ като първия мащабен търговски производител на млечни продукти в Камбоджа.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)