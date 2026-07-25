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Веселин Маринов ще изнесе концерт в курортен комплект Албена тази вечер

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Веселин Маринов ще изнесе концерт в курортен комплект Албена тази вечер
Веселин Маринов ще изнесе концерт в курортен комплект Албена тази вечер
Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов, архив
к.к. Албена ,  
25.07.2026 06:00
 (БТА)

Веселин Маринов ще изнесе тази вечер, 25 юли, концерт в курортен комплекс Албена, който е част от лятното турне на изпълнителя, съобщиха от екипа на певеца.

Концертът ще започне в 21:00 часа и ще бъде на сцена "Ганвие" на плажа. Входът е свободен. 

Програмата включва едни от най-популярните песни в репертоара на изпълнителя, който вече 45 години е сред най-разпознаваемите имена на българската музикална сцена.

Веселин Маринов започна юбилейното си турне "Ти си любовта" от Плевен и премина през Пловдив, Стара Загора, Габрово, Горна Оряховица, Русе и Шумен. След изявата в Албена той ще се срещне с публиката във Варна, а на 29 юли ще изнесе концерт и в Каварна. Турнето ще продължи още в Созопол и Бургас, преди да завърши през ноември с три концерта в зала 1 на Националния дворец на културата в София.

/ТС/

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