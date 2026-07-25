Мароканецът, който почина по време на арест в Болоня, наскоро е бил започнал психиатрично лечение



Абдерахим Факир, 42-годишният мароканец, който почина по време на арест в Болоня в неделя, наскоро е започнал лечение заради проблеми с психичното здраве, предаде АНСА.

Според източници Факир е бил насочен към център за психично здраве, след като на 20 юни е бил приет в спешното отделение на болница „Маджоре“ в Болоня заради психиатричен проблем. През следващите дни той е посетил центъра, бил е прегледан, получил е първоначална диагноза и е бил изготвен план за лечението му. Той е имал насрочен контролен преглед в началото на август, за да продължи лечението си.

Факир е починал, след като е бил притиснат към земята с лице надолу. Във видеозапис, направен от местен жител, се вижда как мароканецът крещи „помощ“ и „стига“, докато полицаите се опитват да го задържат, връзвайки ръцете и краката му, преди той да загуби съзнание.

Други видеозаписи показват, че Факир, който е живял в Италия от детството си, е бил в екстремно състояние на възбуда и объркване преди намесата на полицията.

Според първоначалните констатации на разследващите полицията е била повикана в квартал Пиластро в Болоня, тъй като Факир е бил в „психиатрична криза“, нарушавал е обществения ред и се е държал непредсказуемо. Твърди се, че е заплашвал хора, които паркирали автомобил в гараж.

Разследващите са започнали проверка за непредумишлено убийство и проучват действията на двамата полицаи, които са задържали Факир, както и на четирима медицински служители, които също са били на мястото.

Аутопсията на трупана на Факир беше извършена в петък в болницата „Сант'Орсола“ в Болоня. Вестник „Месаджеро“ съобщи, че направена в четвъртък компютърна томография преди аутопсията показва, че Факир вероятно се е задушил вследствие на увреждане на дихателните пътища.

Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви вчера, че е уверен, че полицаите ще бъдат оправдани от всякакви обвинения за неправомерни действия.

„Това е поредният случай, който показва колко сложна е работата на полицията“, каза Пиантедози. „Видеозаписите показват, че служителите са подходили към ситуацията с необходимата чувствителност в подобни случаи. Хората, които действат в такива моменти, трябва да вземат решения за секунди. Смятам, че е имало необходимото внимание и баланс, изисквани при подобни ситуации. Очакваме съдебното разследване, но вярвам, че се върви към признаване на професионалната почтеност на служителите“, допълни министърът.

Пиантедози също така разкритикува кмета на Болоня Матео Лепоре, който е представител на левоцентристите, заради организирането на демонстрация в понеделник с искане за истината по случая. Докато тази демонстрация премина мирно, протести в други части на града прераснаха в безредици, при които бяха ранени 64 полицаи и бяха нанесени значителни материални щети. „Най-малкото, митингът беше свикан без необходимото обмисляне“, заяви Пиантедози.

„Сериозно е, когато един кмет призовава за протест и подценява какво може да се случи. Не казвам, че кметът трябва да се извини, но трябва да признае какво се е случило и да оцени ситуацията, предвид че полицаи бяха нападнати, а обществена собственост беше повредена“, добави той.

„Когато човек почине в резултат на действия на държавата, това винаги е дълбоко обезпокоително, но смятам, че е неправилно това да се превръща във вот на недоверие към полицията и да се организират публични митинги с искане за истина и справедливост“, подчерта министърът.

Кметът Лепоре, който заяви, че призивът за установяване на истината не означава делегитимиране на правоохранителните органи, отговори малко след това.

„Казвам на министър Пиантедози, че нападките срещу мен, срещу кметовете, няма да решат проблемите с обществения ред, нито в Болоня, нито където и да е другаде“, заяви Лепоре.

„Напротив, институции, които се нападат взаимно, само дават сила на онези, които са срещу тях. Продължавам да отстоявам позицията си: институциите трябва да бъдат единни пред лицето на трагедии и трябва да изолират онези, които извършват насилие“, каза кметът на Болоня.