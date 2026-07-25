Тунизийското министерство на външните работи извика френската посланичка в Тунис заради телевизионно интервю с бивш тунизийски президент

Тунизийското министерство на външните работи извика френската посланичка в Тунис след излъчване от „френски обществен канал“ на интервю „с лице, издирвано от тунизийското правосъдие“, предаде Франс прес.

Министерството не посочи името на канала, нито на лицето. Според коментатор, смятан за близък до управляващите среди, става дума за телевизия „Франс 24“ и за скорошно интервю с бившия тунизийски президент Монсеф Марзуки.

В официално съобщение министерството изразява „острия протест“ на Тунис, като заявява, че подобни предавания са част от „неприемлива намеса във вътрешните работи на страната“.

„Това интервю представлява посегателство срещу суверенитета на тунизийската държава, насочено е срещу нейната национална сигурност и институции и представлява явен призив към бунт и вътрешни сблъсъци“, се посочва в изявлението.

Министерството осъди това, което определя като „умишлено повтаряне на подобни практики от страна на френски обществени медии, използвани за разпространяване на съдържание, подбуждащо към омраза, както и неверни твърдения срещу тунизийската държава“.

То също така заяви, че фактът, че въпросната медия е „обществена и официална“, ангажира „моралната отговорност на френската държава“ и че Франция трябва да предприеме „необходимите мерки, за да сложи край на подобни неприемливи действия“.

Бившият тунизийски президент Монсеф Марзуки (2011–2014 г.), който живее в изгнание във Франция, е остър критик на президента на Тунис Каис Саид. Той е бил осъден задочно в Тунис по няколко дела, включително по обвинения, свързани със застрашаване на държавната сигурност.

В интервюта тази седмица за „Франс 24“ Марзуки заяви, че Тунис преминава през „политическа криза с изключителна сериозност“ и дефинира ситуацията като взривоопасна. Той също така заяви, че е убеден, че в Тунис и в чужбина се обсъждат алтернативи на настоящата власт, заради което привърженици на Саид в социалните мрежи го нарекоха „предател“.

Неправителствени организации осъждат отстъпление в областта на правата и свободите в Тунис – страната, смятана за родина на Арабската пролет – след като президентът Саид през юли 2021 г. си предостави пълни правомощия.