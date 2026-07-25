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Протестиращи в Киев обявиха безсрочен митинг с искане Зеленски да възстанови на поста отстранения министър на отбраната Федоров

Габриела Големанска
Протестиращи в Киев обявиха безсрочен митинг с искане Зеленски да възстанови на поста отстранения министър на отбраната Федоров
Протестиращи в Киев обявиха безсрочен митинг с искане Зеленски да възстанови на поста отстранения министър на отбраната Федоров
Участничка в протест срещу остраняването на министъра на отбраната на Украйна Михайло Федоров. Снимка: AP Photo/Efrem Lukatsky
Киев,  
25.07.2026 01:59
 (БТА)

Протестиращи в Киев обявиха вчера, че организират безсрочен митинг с искане президентът на Украйна Володимир Зеленски да възстанови на поста отстранения министър на отбраната Михайло Федоров, предаде Ройтерс.

Протестите достигнаха своя връх миналата седмица, когато хиляди разгневени украинци излязоха по улиците, настоявайки за връщането на Федоров и за отстраняването на тогавашния главнокомандващ Олександър Сирски, когото някои обвиняваха, че пренебрегва живота на военнослужещите и забавя модернизацията на армията. Но дори след като Зеленски замени Сирски с уважавания командир Михайло Драпати, стотици хора се върнаха вчера пред президентството в Киев, за да продължат протеста. „Стояхме, стоим и ще стоим“, скандираха те.

Организаторът на протеста Дмитро Козятински, военен ветеран, заяви пред Ройтерс, че вярва, че хората са готови да продължат „колкото е необходимо“.

Зеленски, който преди това обясни, че освобождаването на Федоров е било предизвикано от негов конфликт със Сирски, му предложи избор между няколко длъжности, включително поста вицепремиер по отбранителните иновации. Но 35-годишният Федоров, на когото мнозина приписват заслуги за реформирането на министерството на отбраната, публично отхвърли предложението. Той заяви, че нито една от предложените позиции няма реални правомощия за осъществяване на необходимите реформи.

„Не ни трябва Федоров само като символична фигура. Трябва ни Федоров като млад реформатор. За съжаление, длъжностите, предложени му от президента, нямат достатъчно влияние и не предоставят необходимите инструменти, за да продължат реформите“, добави Козятински.

Федоров е високо оценяван от мнозина заради въвеждането на технологични реформи, важни за армията, за борбата с корупцията в отбранителния сектор, както и заради приноса му към последните успехи на Украйна във войната с Русия.

Уволнението му дойде в момент, в който украинските сили се борят за надмощие, нанасяйки удари по военни и енергийни цели дълбоко в руска територия. В същото време Украйна остава уязвима към смъртоносните руски въздушни атаки и нападенията по фронтовата линия.

Пред обществената реакция срещу отстраняването на Федоров, Зеленски все още не е внесъл в парламента предложение за нов министър на отбраната. Евген Хмара, който временно изпълняваше длъжността ръководител на украинската служба за вътрешна сигурност, беше назначен за временно изпълняващ длъжността министър.

/ГГ/

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