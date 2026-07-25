Държавният глава Илияна Йотова ще се кандидатира за президент, обяви тя в интервю, в което коментира актуални теми

Държавният глава Илияна Йотова ще се кандидатира за президент, като ще бъде издигната от Инициативен комитет. Това съобщи Йотова в интервю за предаването „Панорама“ по БНТ, в което коментира и актуални теми като разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер“ и критиките към приетия държавен бюджет за 2026 година.

Държавният глава Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Няма да е на политическа сила, моята кандидатура ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза тя в интервю в ефира на предаването „Панорама“. На въпрос от коя политическа сила ще търси подкрепа, Йотова каза, че преди време на подобен въпрос е отговорила, че ще се кандидатира тогава, когато почувства, че има подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България, каза тя.

Това ще реши Румен Радев и неговата политическа партия, както, впрочем, ще решават сигурно и други политически партии, отговори Илияна Йотова на въпрос дали за нея е важно да бъде подкрепена от Радев. Но за мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, не само хора, които са знакови. За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: „Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас", каза Йотова. Немалко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети – както централния, така и по места, каза президентът.

Тя не посочи кой ще се кандидатира с нея като вицепрезидент, като добави, че ще остави това за следващото издание на „Панорама“ през есента.

Получихме около 25 становища по отношение на т.нар. малки бюджети (на ДОО и НЗОК – б.а.), от които нито едно не призоваваше за вето на президента. Разгледахме ги много внимателно, имаме много разгърнато становище от моя правен отдел. Тяхното мнение е, че двата бюджета, нито фискално, нито конституционно имат проблеми, така че днес ги разписах, съобщи президентът Илияна Йотова пред журналисти след участието си в предаването „Панорама“ по БНТ.

Това, което ще направим за първи път, е разгърнатото ни становище и по трите бюджета да бъде качено на сайта на президентството, за да може всеки който иска, да може да се запознае с това, което ние мислим, смятаме, че е добре или зле и как, каза още тя.

Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господин Асен Василев, коментира исканията за вето на бюджета от опозицията президентът Йотова в интервюто по БНТ.

Не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някой по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години, с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам „бюджет назаем“. Трябва правителството и парламентът да одобрят бюджета, който в крайна сметка дори е за по-малко от половин година, посочи държавният глава.

България не участва във война. България не е страна в конфликта в Близкия изток. Българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно в отговор на американската нота. Проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Поздравявам всички парламентарни групи, които останаха да гласуват. Съжалявам за тези, на които не им стигна мъжество и не участваха в гласуването, каза президентът Илияна Йотова в ефира на предаването „Панорама“ по БНТ. Тя коментира в отговор на въпрос относно решението на парламента да позволи на до осем американски самолети цистерни да останат до 1 октомври на летище „Безмер“.

България трябва да бъде част от една група вътре в рамките на тези структури, смятам, че не сме сами, която да инициира започването на разговора вътре в ЕС и НАТО за приключването на конфликта в Украйна с конкретни предложения, коментира в интервюто президентът Йотова.

Не смятам, че в този момент Коалицията на желаещите трябва да се нарича точно така, а по-скоро „Коалиция на желание“, защото желаещи има, но резултати и известна доза реализъм липсват. Той липсва, защото имаме изключително тежка ситуация в сърцето на Европа вече четири години, която няма светлина в тунела как ще се развие и как ще приключи конфликтът. Реализмът изисква да има коалиция, която да мисли в тази посока – не да се насърчава войната в Украйна, а да се затваря конфликта, коментира Йотова.