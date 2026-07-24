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Фиорентина е вариант за нов клуб пред Франко Мастантуоно

Асен Даскалов
Фиорентина е вариант за нов клуб пред Франко Мастантуоно
Фиорентина е вариант за нов клуб пред Франко Мастантуоно
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
24.07.2026 20:12
 (БТА)

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо няма да разчита на халфа Франко Мастантуоно през следващия сезон, съобщават медиите в Испания в петък. 15-кратният клубен шампион на Европа възнамерява отново да даде под наем младия футболист, защото все още вярва в неговия потенциал.

Италианският Фиорентина е най-вероятният вариант за нов клуб пред 19-годишния Мастантуоно. Аржентинецът ще има осигурено игрово време при "виолетовите", които няма да имат опция за откупуване през следващото лято. Франко Мастантуоно вече е получил италианско гражданство и няма да заема мястото на футболист извън ЕС.

Ривър Плейт, Виляреал и Фулъм също проявяват интерес към аржентинеца през последните месеци. Мастантуоно, който има 5 мача с екипа на аржентинския национален отбор, игра за Ривър Плейт в периода 2019-2024 година. 

През миналия сезон Мастантуоно беше на терена в 23 мача от Примера дивисион за Реал Мадрид, отбелязвайки един гол и не давайки асистенции.

/АД/

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