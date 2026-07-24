АТА: Активното управление на дълга води до спад на краткосрочния дълг през първата половина на годината, каза албанският финансов министър

Разумното управление на публичните финанси допринася за по-сигурна и устойчива перспектива по отношение на дълга на Албания. През първите шест месеца на 2026 г. страната отбеляза значителни подобрения в ключови показатели за риска, свързан с публичния дълг, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Според министъра на финансите Петрит Малай тези постижения отразяват ефекта от отговорната фискална политика и проактивното управление на дълговия портфейл, като допринасят за по-нататъшното укрепване на макрофискалната стабилност на Албания.

Според Малай през първата половина на годината делът на краткосрочния дълг е намалял, което е ограничило необходимостта от рефинансиране в по-кратки срокове. Същевременно средният матуритет на вътрешния дълг се е увеличил, допринасяйки за по-ефективното разпределяне на финансовите задължения във времето и намалявайки експозицията към пазарни колебания.

Друг подобрен показател, изтъкнат от министъра, е намаляването на дела на дълга с падеж в рамките на една година – тенденция, която допълнително укрепва устойчивостта на публичните финанси и понижава рисковете, свързани с рефинансирането.

Данните, публикувани от Министерството на финансите, показват, че съотношението на държавния дълг към БВП на Албания устойчиво намалява през последните години. От 73,9% през 2021 г. държавният дълг спада до 64,1% през 2022 г., 57,6% през 2023 г., 54,2% през 2024 г. и 52,9% през 2025 г.

В края на второто тримесечие на 2026 г. държавният дълг възлиза на 49% от БВП, а прогнозата за края на годината е 52,8%. Това представлява трайно намаление с 21,1 процентни пункта спрямо нивото от 2021 г.

Друг ключов показател е удължаването на средния срок до падежа на дълга. Според Министерството на финансите средният срок до падежа се е увеличил от 2,2 години през 2021 г. на 3,3 години към юни 2026 г., което представлява ръст от 1,1 години. Това води до по-малка потребност от краткосрочно рефинансиране и до по-стабилен профил на държавните дългови задължения.

Малай също така подчерта, че дългът, деноминиран в чуждестранна валута, остава в рамките, определени в Средносрочната стратегия за управление на дълга, което спомага за намаляване на експозицията към рискове, произтичащи от колебанията на валутните курсове.

„Тези резултати са плод на отговорна фискална политика и активно управление на дълга, които укрепват пазарното доверие, намаляват рисковете при финансирането и създават по-големи възможности за инвестиции в развитието на страната, икономиката и благосъстоянието на гражданите“, каза албанският финансов министър.

Според Министерството на финансите подобряването на профила на държавния дълг на Албания е част от целите на Средносрочната стратегия за управление на дълга, която има за цел да осигури финансиране при възможно най-ниски разходи в средносрочен и дългосрочен план, като същевременно поддържа фискалните рискове под контрол.

През последните години албанското правителство прилага подход, насочен към удължаване на сроковете за погасяване на дълга, намаляване на дела на краткосрочните инструменти и внимателно управление на валутната експозиция. Целта е да се укрепи устойчивостта на публичните финанси, като същевременно се осигури фискално пространство за финансиране на приоритетни инвестиции и подкрепа за икономическото развитие на страната.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)