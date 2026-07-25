Тръмп разпореди мерки спрямо Националния музей за американска история

Президентът на САЩ Доналд Тръмр разпореди пред Националния музей на американската история във Вашингтон да бъдат поставени информативни пана, които да предупреждават посетителите, че този обект съдържа, според него, „лоша информация за американската история“, предадоха световните агенции.

Това разпореждане на Тръмп представляват още един пример за опита му да поеме идеологически контрол над федералните културни институции, обвинявани от американската десница, че прокарват една прекалено прогресивна визия за света, отбелязва Франс прес.

Информационните табели, които ще бъдат инсталирани пред музея, ще бъдат там временно. Те ще бъдат разположени из алеите пред сградата и ще предупреждават посетителите, че експозициите в музея трябва да бъдат обновени, за да представят коректни информации за историята на Америка.

Това решение на Тръмп се базира на неотдавнашен доклад на Белия дом, който подчертава, че ръководителите на музея виждат историята като средство от първа необходимост, за да разпространяват идеи за социална справедливост и за радикална трансформация на американското общество. Докладът, публикуван през март, обвинява също така музея, че не подчертава достатъчно централната роля на християнската вяра в американската история. "Белите американци, мъжете и християните са редовно охулвани сякаш са въплъщение на опресивни структури“, се казва в доклада.

Миналото лято Тръмп разпореди на американското правосъдие да разследва кои музеи са заразени от уокистка идеология. През май миналата година той уволни директорката на Националната портретна галерия – друг голям музей във Вашингтон - с аргумента, че е повлияна от тази идеология.