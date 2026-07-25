Веселин Маринов изнесе концерт в Летния театър в Шумен

Веселин Маринов изнесе концерт в Шумен. Изявата започна в 21:00 ч. в Летния театър в града и беше част от турнето на изпълнителя „Ти си любовта“, с което той отбелязва 45 години на сцената.

Публиката посрещна Маринов с ръкопляскане. „Ти си любовта“ бе първата песен, представена в концерта. В програмата след това прозвучаха хитове на изпълнителя, добре познати на присъстващите в публиката. При представянето на „Лятна жълта рокля“ на сцената се качиха и жени, облечени в тоалети в жълт цвят.

Четиридесет и пет години не са никак малко, тук не съм обаче да правя равносметка, а за да ви благодаря, каза пред присъстващите на концерта Веселин Маринов. В края на изявата той представи музикантите, които са с него на концерта и в турнето – Антон Златков (китара), Радослав Терзийски (бас китара), Теодор Янков (барабани) и Ясен Велчев (пиано).

Турнето на Веселин Маринов започна с двучасов концерт в Плевен и премина през Пловдив, Стара Загора, Габрово, Горна Оряховица и Русе. След концерта в Шумен следват изяви на изпълнителя във Варна, Созопол и Бургас, а през ноември турнето ще завърши в Зала 1 на Националния дворец на културата с три концерта – на 18, 19 и 20 ноември.

Договор за медийно партньорство между БТА и Веселин Маринов бе подписан на 20 април т.г. от генералния директор на агенцията Кирил Вълчев и изпълнителя.