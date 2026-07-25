САБА: Правителството на Йемен осъди атаката на хусите срещу саудитски плавателен съд в Червено море

Йеменското правителство осъди терористичната атака, извършена от подкрепяните от Иран милиции хуси срещу търговски кораб, саудитска собственост, в Червено море, предаде йеменската агенция САБА. Нападението, предизвикало пожар на носа на кораба, подчертава заплахата от групировката за международната морска сигурност, се казва в правителственото изявление. Няма съобщения за пострадали.

Йемен заяви, че публичното твърдение на хусите за поемане на отговорност за атаките срещу търговското корабоплаване и глобалните енергийни доставки е поредно доказателство за терористичния характер на милициите и тяхната решимост да дестабилизират регионалната и международната сигурност, като същевременно задълбочават хуманитарната криза в Йемен.

В изявлението се посочва, че поредната атака също така разкрива несъстоятелността на наратива на милициите за блокада. В него се отбелязва, че официалните корабни записи потвърждават, че продължават да пристигат стотици плавателни съдове, превозващи храна, гориво, строителни материали и други търговски товари, в пристанища под контрола на хусите, което показва, че вносът продължава да се извършва нормално.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)