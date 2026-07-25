Общото събрание на ООН поднови с четири години мандата на Волкер Тюрк за върховен комисар по правата на човека. Решението беше взето въпреки твърдото противопоставяне от страна на САЩ, Русия и Израел, предадоха световните агенции.

За подновяване на мандата гласуваха 144 страни, а срещу – 10. Въздържаха се 13.

Подновеният мандат на Тюрк стартира на 12 октомври 2026 г. Решението беше взето по предложение на генералния секретар на ООН Антонио Гутереш. Тюрк ще заема поста за още четири години.

Русия предлагаше мандатът му да бъде удължен само за четири месеца до края на годината. САЩ искаше отлагане на вота. Предложенията на тези две страни бяха отхвърлени.

Американският постоянен представител в Общото събрание Джеф Бартос разкритикува подновяването на мандата на Тюрк и обвини Гутериш, че е ускорил процедурата. Той предупреди, че ако Общото събрание толерира злоупотреби с процедурите, задкулисни договорки и „отклоняване на постове в ООН", то ще има последствия и САЩ ще преоценят незабавно ангажимента си, участието си и финансирането си.

Тюрк е гласовит критик на руската война в Украйна и израелската операция в Газа. Той също така призова за разследване на смъртта на мигранти в центровете за задържане на имигранти в САЩ. С това той си спечели силна опозиция от страна на тези три държави.

Генералният секретар на ООН Гутериш, който работеше в тясно сътрудничество в Тюрк, се оттегля от поста в края на декември след изтичане на втория му мандат.