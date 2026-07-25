Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хусите в Червено море, предадоха световните агенции.

Коалицията каза, че взела на прицел военни обекти на хусите, които заплашват корабоплаването Червено море.

„Коалицията даде решителен и силен отговор срещу военни обекти на хусите, защото техните терористични военни сили взеха на прицел търговските кораби в Червено море“, каза говорителят на коалицията Турки ал Малики в изявление в Екс. Той допълни, че военният отговор вече е приключил.