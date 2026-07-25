Подробно търсене

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хусите в Червено море

Габриела Големанска
Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хусите в Червено море
Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хусите в Червено море
Илюстративно изображение. Снимка: Al-Masirah TV via AP
Рияд,  
25.07.2026 01:38
 (БТА)

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хусите в Червено море, предадоха световните агенции.

Коалицията каза, че взела на прицел военни обекти на хусите, които заплашват корабоплаването Червено море.

„Коалицията даде решителен и силен отговор срещу военни обекти на хусите, защото техните терористични военни сили взеха на прицел търговските кораби в Червено море“, каза говорителят на коалицията Турки ал Малики в изявление в Екс. Той допълни, че военният отговор вече е приключил.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:18 на 25.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация