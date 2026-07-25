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Вашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на МНС

Габриела Големанска
Вашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на МНС
Вашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на МНС
Карим Хан. Снимка: AP Photo/Peter Dejong, File
Вашингтон,  
25.07.2026 02:10
 (БТА)

Вашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан, предаде Франс прес.

Хан беше отстранен от длъжност заради сериозна грешка. Според Вашингтон това е пример, че МНС  една безвъзвратно корумпирана институция.

„Карим Хан беше един емблематичен пример за един корумпиран МНС и за злоупотреба с властта, която тази институция претендира, че има. Хубаво нещо е, че той си тръгва от поста. Но той беше само малка брънка в тази безвъзвратно корумпирана институция“, заяви в Екс Томи Пигот, говорител на Държавния департамент.

Вчера представители на държавите членки на МНС гласуваха за отстраняването на Хан, за когото преди две години за първи път се появиха обвинения в сексуално посегателство над негова служителка – нещо, което той категорично отрича. Хан заяви, че ще оспори решението за отстраняването му от поста.

/ГГ/

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