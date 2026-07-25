Вашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на МНС

site.btaВашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на МНС
Вашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан, предаде Франс прес.
Хан беше отстранен от длъжност заради сериозна грешка. Според Вашингтон това е пример, че МНС една безвъзвратно корумпирана институция.
„Карим Хан беше един емблематичен пример за един корумпиран МНС и за злоупотреба с властта, която тази институция претендира, че има. Хубаво нещо е, че той си тръгва от поста. Но той беше само малка брънка в тази безвъзвратно корумпирана институция“, заяви в Екс Томи Пигот, говорител на Държавния департамент.
Вчера представители на държавите членки на МНС гласуваха за отстраняването на Хан, за когото преди две години за първи път се появиха обвинения в сексуално посегателство над негова служителка – нещо, което той категорично отрича. Хан заяви, че ще оспори решението за отстраняването му от поста.
/ГГ/
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