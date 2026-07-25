Минута мълчание беше спазена във Венецуела за жертвите на двете земетресения, станали преди месец

Десетки жители на Венецуела запазиха минута мълчание в памет на жертвите на двете мощни земетресения, разтърсили страната преди месец, предаде Франс прес.

Трусовете отнеха живота по последни данни на 5500 души.

Церемонии в памет на жертвите имаше в столицата Каракас и на други места в страната, сред които и в тежко засегнати градове. Там хората насред развалините хората се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали.