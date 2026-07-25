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Минута мълчание беше спазена във Венецуела за жертвите на двете земетресения, станали преди месец

Габриела Големанска
Минута мълчание беше спазена във Венецуела за жертвите на двете земетресения, станали преди месец
Минута мълчание беше спазена във Венецуела за жертвите на двете земетресения, станали преди месец
Импровизиран мемориал за жертвите на рухнал при земетресението блок в Ла Гуайра във Венецуела. Снимка: AP Photo/Ariana Cubillos
Каракас,  
25.07.2026 02:56
 (БТА)

Десетки жители на Венецуела запазиха минута мълчание в памет на жертвите на двете мощни земетресения, разтърсили страната преди месец, предаде Франс прес.

Трусовете отнеха живота по последни данни на 5500 души.

Церемонии в памет на жертвите имаше в столицата Каракас и на други места в страната, сред които и в тежко засегнати градове. Там хората насред развалините хората се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали.

/ГГ/

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