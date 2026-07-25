Минута мълчание беше спазена във Венецуела за жертвите на двете земетресения, станали преди месец

site.btaМинута мълчание беше спазена във Венецуела за жертвите на двете земетресения, станали преди месец
Десетки жители на Венецуела запазиха минута мълчание в памет на жертвите на двете мощни земетресения, разтърсили страната преди месец, предаде Франс прес.
Трусовете отнеха живота по последни данни на 5500 души.
Церемонии в памет на жертвите имаше в столицата Каракас и на други места в страната, сред които и в тежко засегнати градове. Там хората насред развалините хората се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали.
/ГГ/
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