Крумовград вкара три гола на 10 от Локомотив (Пловдив) и излезе на 7-о място в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове от 23-ия кръг в Първа футболна лига: Крумовград - Локомотив Пловдив - 3:1 (0:0) Голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 54, 2:0 Джунейт Али 76, 3:0 Александър Колев 80,

3:1 Мичи Нтело Мбала 90+2

Червен картон: Владимир Медвед (Локомотив Пловдив) - 85-а минута Етър - Локомотив София - 1:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Горка Ларучея 53-автогол, 1:1 Иван Василев 81, 1:2 Ивайло Найденов 89 по-късно днес: Славия - Ботев Пловдив в неделя: ЦСКА-София - Берое Лудогорец - ЦСКА 1948 в понеделник: Арда Кърджали - Пирин Благоевград Хебър - Левски от петък: Черно море - Ботев Враца - 2:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 41-дузпа, 2:0 Меси Биатумусока 71, 2:1 Мирослав Маринов 80 временно класиране: 1. Черно море 23 15 6 2 39:20 51 точки 2. Лудогорец 21 15 3 3 53:13 48 3. ЦСКА-София 22 13 6 3 33:12 45 4. Левски 22 12 5 5 36:16 41 5. Локомотив (Пд) 23 12 5 6 38:27 41 6. ЦСКА 1948 21 10 7 4 25:16 37 7. Крумовград 25 10 3 10 27:30 33 8. Ботев (Пд) 22 9 5 8 36:25 32 9. Арда 22 9 4 9 24:21 31 10. Локомотив (Сф) 23 7 4 12 19:38 25 11. Берое 22 7 4 11 17:30 25 12. Славия 22 7 4 11 19:33 25 13. Хебър 22 6 4 11 22:30 23 14. Пирин 22 5 4 13 16:34 19 15. Ботев (Враца) 23 4 1 18 14:35 13 16. Етър 23 2 4 17 14:42 10