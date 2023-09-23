Локомотив Пловдив се наложи срещу Славия след голове на Алфа Конте

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг в efbet Лига: Арда (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик) 3:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 18, 1:1 Георги Николов 70, 2:1 Преслав Боруков 76, 3:1 Христо Митев 85 Локомотив (Пловдив) - Славия (София) 2:0 (0:0 голмайстори: 2:0 Алфа Конте 69, 72 по-късно днес: Левски (София) - Етър (Велико Търново) от петък: Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора) 1:0 (0:0) Голмайстор: Даниел Генов 56 ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна) 1:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 45+2, 1:1 Видар Кяртансон 73 Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София 1:2 (0:1) Голмайстори: 0:1 Джонатан Линдсет 21, 0:2 Дюкенс Назон 66-дузпа, 1:2 Константинос Балоянис 79 В неделя: Пирин (Благоевград) - Крумовград Локомотив София - Лудогорец (Разград) КЛАСИРАНЕ 1. Локомотив (Пловдив) 10 9 1 0 24:7 28 2. Черно море 10 7 3 0 20:8 24 3. ЦСКА-София 9 5 3 1 12:6 18 4. Левски 8 5 1 2 17:7 16 5. Арда 8 5 1 2 15:6 16 6. ЦСКА 1948 8 4 2 2 10:6 14 7. Берое 10 4 1 5 10:15 13 8. Лудогорец 7 4 1 2 21:6 13 9. Крумовград 9 4 1 4 11:14 13 10. Хебър 10 3 2 5 9:12 11 11. Ботев (Пловдив) 10 2 3 5 12:14 9 12. Локомотив (София) 9 3 0 6 8:18 9 13. Ботев (Враца) 10 3 0 7 4:18 9 14. Славия 9 1 1 7 5:20 4 15. Етър 8 1 1 6 7:15 4 16. Пирин 9 1 1 7 3:14 4