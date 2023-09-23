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Локомотив Пловдив се наложи срещу Славия след голове на Алфа Конте

Асен Даскалов
Локомотив Пловдив се наложи срещу Славия след голове на Алфа Конте
Локомотив Пловдив се наложи срещу Славия след голове на Алфа Конте
снимка: БТА
София,  
23.09.2023 19:27
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг в efbet Лига:

Арда (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик)    3:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 18, 1:1 Георги Николов 70, 2:1 Преслав Боруков 76, 3:1 Христо Митев 85

Локомотив (Пловдив) - Славия (София)         2:0 (0:0
голмайстори: 2:0 Алфа Конте 69, 72

по-късно днес:
Левски (София) - Етър (Велико Търново)

от петък:
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)      1:0 (0:0)
Голмайстор: Даниел Генов 56

ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)    1:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 45+2, 1:1 Видар Кяртансон 73

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София              1:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Джонатан Линдсет 21, 0:2 Дюкенс Назон 66-дузпа, 1:2 Константинос Балоянис 79

В неделя:
Пирин (Благоевград) - Крумовград
Локомотив София - Лудогорец (Разград)

КЛАСИРАНЕ
1. Локомотив (Пловдив) 10   9   1   0   24:7    28
2. Черно море          10   7   3   0   20:8    24
3. ЦСКА-София           9   5   3   1   12:6    18
4. Левски               8   5   1   2   17:7    16
5. Арда                 8   5   1   2   15:6    16
6. ЦСКА 1948            8   4   2   2   10:6    14
7. Берое               10   4   1   5   10:15   13
8. Лудогорец            7   4   1   2   21:6    13
9. Крумовград           9   4   1   4   11:14   13
10. Хебър              10   3   2   5   9:12    11
11. Ботев (Пловдив)    10   2   3   5   12:14   9
12. Локомотив (София)   9   3   0   6   8:18    9
13. Ботев (Враца)      10   3   0   7   4:18    9
14. Славия              9   1   1   7   5:20    4
15. Етър                8   1   1   6   7:15    4
16. Пирин               9   1   1   7   3:14    4

/АВ/

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