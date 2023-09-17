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С минимална победа във Велико Търново Локомотив (Пловдив) се върна на върха в първа лига

Атанас Василев
С минимална победа във Велико Търново Локомотив (Пловдив) се върна на върха в първа лига
С минимална победа във Велико Търново Локомотив (Пловдив) се върна на върха в първа лига
снимка: БТА
София,  
17.09.2023 19:47
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 9-ия кръг на Първа лига:
Етър (Велико Търново) - Локомотив (Пловдив)   0:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Евандро 45+7
Червен картон: Мариян Иванов (Етър ВТ) - 27-а минута

от събота:
Славия (София) - Локомотив София 1929       1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Симеон Мечев 34, 0:2 Стив Траоре 70, 1:2 Галин Иванов 77

Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)       2:2 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Оливие Вердон 42-дузпа, 1:1 Ивелин Попов 57, 1:2 Красиан Колев 83, 2:2 Якуб Пьотровски 90+9

по-късно днес:
ЦСКА-София - ФК ЦСКА 1948 (София)

в понеделник:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
Крумовград - Левски (София)

от петък:
Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца)         4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 2, 2:0 Абубакар Тунгара 39, 3:0 Станислав Иванов 50, 4:0 Абубакар Тунгара 58

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)    2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 43-дузпа, 2:0 Мазир Сула 46

    временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив)  9   8   1   0   22:7   25 точки 
 2. Черно море           9   7   2   0   19:7   23
 3. Левски               7   5   0   2   15:5   15
 4. Лудогорец            7   4   1   2   21:6   13
 5. ЦСКА 1948            6   4   1   1   9:3    13
 6. Берое                9   4   1   4   10:14  13
 7. Арда                 7   4   1   2   12:5   13
 8. ЦСКА-София           7   3   3   1   8:5    12
 9. Крумовград           8   4   0   4   9:12   12
10. Хебър                8   3   2   3   7:7    11 
11. Ботев (Пловдив)      9   2   3   4   10:13   9
12. Локомотив (София)    9   3   0   6   8:18    9
13. Ботев (Враца)        9   2   0   7   3:18    6 
14. Славия               8   1   1   6   5:18    4
15. Етър                 8   1   1   6   7:15    4 
16. Пирин                8   0   1   7   1:13    1

/АВ/

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