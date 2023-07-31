Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Враца) като домакин в efbet Лига

Старши треньорът на Ботев (Враца) Даниел Моралес определи липсата на търпение в неговия отбор като основен проблем пред тима му. Наставникът изрази разочарованието си след загубата с 0:4 като гост на Локомотив (Пловдив) в последния мач от третия