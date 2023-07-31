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Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Враца) като домакин в efbet Лига

Ивайло Георгиев
Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Враца) като домакин в efbet Лига
Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Враца) като домакин в efbet Лига
Снимка: БТА
Пловдив,  
31.07.2023 23:26
 (БТА)

Първенство на България, срещи от efbet Лига, трети кръг:

Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Хорхе Сегура 22, 2:0 Георги Минчев 27, 3:0 Бабакр Дион 81, 4:0 Петър Андреев 90+5

червен картон: Ангел Лясков (Локомотив Пловдив) 66

от неделя:
Левски София - Локомотив София - 6:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Андриан Краев 20, 2:0 Джавад Ел Джемили 38, 3:0 Джавад Ел Джемили 51, 4:0 Марин Петков 65, 5:0 Роналдо 72, 6:0 Илиян Стефанов 80

от събота:
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив - 0:0

Хебър Пазарджик - Берое Стара Загора - 1:0 (0:0) 
голмайстори: 1:0 Георги Николов 70
червен картон: Жорди Говеа 42 (Берое)

Етър - ЦСКА-София - отложен
Славия - Лудогорец - отложен
Арда - ЦСКА 1948 - отложен

от петък:
Крумовград - Черно море - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 39, 1:1 Александър Колев 45+1, 1:2 Велислав Василев 86, 1:3 Николай Златев 90+5

      Временно класиране:

 1. Локомотив (Пд)    3   2   1   0   9:3  7 точки
 2. Черно море        3   2   1   0   7:4  7 
 3. ЦСКА 1948         2   2   0   0   5:1  6
 4. Берое             3   2   0   1   3:2  6
 5. Левски            3   2   0   1  10:3  6
 6. ЦСКА-София        2   1   1   0   1:0  4
 7. Хебър             3   1   1   1   1:1  4
 8. Лудогорец         2   1   0   1   6:3  3
 9. Ботев (Враца)     3   1   0   2   2:5  3
10. Локомотив (Сф)    3   1   0   2   3:10 3
11. Крумовград        3   1   0   2   4:5  3
12. Славия            2   1   0   1   1:2  3
13. Ботев (Пловдив)   3   0   2   1   2:4  2 
14. Арда              2   0   1   1   3:4  1
15. Пирин             3   0   1   2   1:5  1
16. Етър              2   0   0   2   0:6  0

/ИГ/

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