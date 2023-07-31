Подробно търсене

Джавад Ел Джемили от Левски оглави класирането при реализаторите в efbet Лига с четири гола

Ивайло Георгиев
Джавад Ел Джемили от Левски оглави класирането при реализаторите в efbet Лига с четири гола
Джавад Ел Джемили от Левски оглави класирането при реализаторите в efbet Лига с четири гола
Ел Джемили (дясно) вкара по два гола на Ботев Пловдив и Локомотив София / Снимка: БТА
Пловдив,  
31.07.2023 23:32
 (БТА)

Класиране при голмайсторите след третия кръг на бъллгарската футбона efbet Лига:

4 гола
Джавад Ел Джемили (Левски)

3 гола
Вини Трибуле (Берое Стара Загора)
Атанас Илиев (Черно море)

2 гола
Мартин Секулич (Ботев Пловдив)
Александър Колев (Крумовград)
Рикардиньо (Левски)
Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)
Джовани (Локомотив Пловдив)
Бърнард Текпетей (Лудогорец)
Доминик Янков (Лудогорец)
Педриньо (ЦСКА 1948)
Матеус Машадо (Черно море)

1 гол
Абубакар Тунгара (Арда)
Преслав Боруков (Арда)
Радослав Цонев (Арда)
Жан-Пиер Да Силва (Ботев Враца)
Момчил Цветанов (Ботев Враца)
Мартин Сораков (Крумовград)
Божидар Кацаров (Крумовград)
Илиян Стефанов (Левски)
Роналдо (Левски)
Марин Петков (Левски)
Андриан Краев (Левски)
Петър Андреев (Локомотив Пловдив)
Хорхе Сегура (Локомотив Пловдив)
Георги Минчев (Локомотив Пловдив)
Пиер Зебли (Локомотив Пловдив)
Матеус Силва (Локомотив Пловдив)
Красимир Станоев (Локомотив София)
Димитър Митков (Локомотив София)
Франко Русо (Лудогорец Разград)
Аслак Фон Витри (Лудогорец Разград)
Даниил Кондраков (Пирин Благоевград)
Галин Иванов (Славия)
Елитон (ЦСКА 1948)
Георги Русев (ЦСКА 1948)
Стоян Стоичков (ЦСКА 1948)
Тобиас Хайнц (ЦСКА-София)
Георги Николов (Хебър)
Николай Златев (Черно море)
Велислав Василев (Черно море)

/ХБ/

Свързани новини

31.07.2023 23:34

"Липсва ни търпение", счита старши треньорът на Ботев (Враца) Даниел Моралес

Старши треньорът на Ботев (Враца) Даниел Моралес определи липсата на търпение в неговия отбор като основен проблем пред тима му. Наставникът изрази разочарованието си след загубата с 0:4 като гост на Локомотив (Пловдив) в последния мач от третия
31.07.2023 23:26

Категоричен успех над Ботев (Враца) изпрати Локомотив (Пловдив) на върха в класирането след третия кръг в Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от третия кръг на футболната Първа лига между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца): Локомотив (Пловдив) – Ботев (Враца) 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Хорхе Сегура 22, 2:0 Георги Минчев 27, 3:0 Бабакр Дион
31.07.2023 23:26

Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Враца) като домакин в efbet Лига

Първенство на България, срещи от efbet Лига, трети кръг: Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 3:0 (2:0)голмайстори: 1:0 Хорхе Сегура 22, 2:0 Георги Минчев 27, 3:0 Бабакр Дион 81, 4:0 Петър Андреев 90+5 от неделя:Левски София - Локомотив София - 6:0

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:04 на 01.08.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация