Джавад Ел Джемили от Левски оглави класирането при реализаторите в efbet Лига с четири гола

site.btaДжавад Ел Джемили от Левски оглави класирането при реализаторите в efbet Лига с четири гола
Класиране при голмайсторите след третия кръг на бъллгарската футбона efbet Лига:
4 гола
Джавад Ел Джемили (Левски)
3 гола
Вини Трибуле (Берое Стара Загора)
Атанас Илиев (Черно море)
2 гола
Мартин Секулич (Ботев Пловдив)
Александър Колев (Крумовград)
Рикардиньо (Левски)
Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)
Джовани (Локомотив Пловдив)
Бърнард Текпетей (Лудогорец)
Доминик Янков (Лудогорец)
Педриньо (ЦСКА 1948)
Матеус Машадо (Черно море)
1 гол
Абубакар Тунгара (Арда)
Преслав Боруков (Арда)
Радослав Цонев (Арда)
Жан-Пиер Да Силва (Ботев Враца)
Момчил Цветанов (Ботев Враца)
Мартин Сораков (Крумовград)
Божидар Кацаров (Крумовград)
Илиян Стефанов (Левски)
Роналдо (Левски)
Марин Петков (Левски)
Андриан Краев (Левски)
Петър Андреев (Локомотив Пловдив)
Хорхе Сегура (Локомотив Пловдив)
Георги Минчев (Локомотив Пловдив)
Пиер Зебли (Локомотив Пловдив)
Матеус Силва (Локомотив Пловдив)
Красимир Станоев (Локомотив София)
Димитър Митков (Локомотив София)
Франко Русо (Лудогорец Разград)
Аслак Фон Витри (Лудогорец Разград)
Даниил Кондраков (Пирин Благоевград)
Галин Иванов (Славия)
Елитон (ЦСКА 1948)
Георги Русев (ЦСКА 1948)
Стоян Стоичков (ЦСКА 1948)
Тобиас Хайнц (ЦСКА-София)
Георги Николов (Хебър)
Николай Златев (Черно море)
Велислав Василев (Черно море)
/ХБ/
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