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Гол на Елитон донесе победата на ЦСКА 1948 над Левски

Георги Крумов
Гол на Елитон донесе победата на ЦСКА 1948 над Левски
Гол на Елитон донесе победата на ЦСКА 1948 над Левски
Капитанът на ЦСКА 1948 Елитон вкара победния гол в мача с Левски / снимка: БТА
София,  
15.07.2023 20:47
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига:

Левски - ЦСКА 1948 - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Рикардиньо 32, 1:1 Педриньо 41-дузпа. 1:2 Елитон 80

по-късно днес:
Арда Кърджали - Черно море

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Хебър - ЦСКА-София

в понеделник:   
Локомотив (София) - Ботев (Враца)
Етър (Велико Търново) - Славия 

от петък:
Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50

Крумовград - Лудогорец - 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Божидар Кацаров 6, 2:0 Александър Колев 17, 2:1 Доминик Янков 39, 3:1 Мартин Сораков 68

/ГК/

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Към 21:23 на 15.07.2023 Новините от днес

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