Гол на Елитон донесе победата на ЦСКА 1948 над Левски

site.btaГол на Елитон донесе победата на ЦСКА 1948 над Левски
Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига:
Левски - ЦСКА 1948 - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Рикардиньо 32, 1:1 Педриньо 41-дузпа. 1:2 Елитон 80
по-късно днес:
Арда Кърджали - Черно море
в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Хебър - ЦСКА-София
в понеделник:
Локомотив (София) - Ботев (Враца)
Етър (Велико Търново) - Славия
от петък:
Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50
Крумовград - Лудогорец - 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Божидар Кацаров 6, 2:0 Александър Колев 17, 2:1 Доминик Янков 39, 3:1 Мартин Сораков 68
/ГК/
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