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Николай Костов определи група от 20 футболисти за домакинството срещу ЦСКА 1948

Боян Денчев
Николай Костов определи група от 20 футболисти за домакинството срещу ЦСКА 1948
Николай Костов определи група от 20 футболисти за домакинството срещу ЦСКА 1948
София,  
15.07.2023 14:31
 (БТА)

Старши треньорът на Левски Николай Костов определи група от 20 футболисти за мача от първия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. Срещата на стадион „Виваком Арена – Георги Аспарухов“ е от 18:45 часа.

Групата на Левски: Николай Михайлов, Пламен Андреев, Жереми Петрис, Патрик-Габриел Галчев, Келиан ван дер Каап, Кристиан Димитров, Ноа Сонко Сундберг, Хосе Кордоба, Асен Митков,  Андриан Краев, Илиян Стефанов, Асен Чандъров, Кристиян Йовов, Ивелин Попов, Джавад Ел Джемили, Роналдо, Уелтън, Рикардиньо, Преслав Бачев, Марин Петков.

/БД/

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