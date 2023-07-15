Николай Костов определи група от 20 футболисти за домакинството срещу ЦСКА 1948

site.btaНиколай Костов определи група от 20 футболисти за домакинството срещу ЦСКА 1948
Старши треньорът на Левски Николай Костов определи група от 20 футболисти за мача от първия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. Срещата на стадион „Виваком Арена – Георги Аспарухов“ е от 18:45 часа.
Групата на Левски: Николай Михайлов, Пламен Андреев, Жереми Петрис, Патрик-Габриел Галчев, Келиан ван дер Каап, Кристиан Димитров, Ноа Сонко Сундберг, Хосе Кордоба, Асен Митков, Андриан Краев, Илиян Стефанов, Асен Чандъров, Кристиян Йовов, Ивелин Попов, Джавад Ел Джемили, Роналдо, Уелтън, Рикардиньо, Преслав Бачев, Марин Петков.
/БД/
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