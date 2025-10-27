ФИФА обяви създаването на нов турнир за страните от Югоизточна Азия

Международната футболна федерация (ФИФА) обяви, че заедно с Асоциацията на Югоизточните азиатски нации (АСЕАН) стартира нов турнир, който да подпомогне развитието на футбола в региона.

Съобщението бе направено по време на 47-мата Среща на страните от АСЕАН в Куалу Лумпур в неделя. Президентът на ФИФА Джани Инфантино и генералният секретар на АСЕАН Као Ким Хорн пък подновиха Меморандума за разбирателство.

Новият турнир, за който ще има повече информация в близките месеци, ще се провежда по формата на Арабската купа, която ФИФА организира от 2021 година насам. Целта на надпреварата ще бъде да обедини нациите в Югоизточна Азия.

"Този турнир ще бъде чудесно допълнение към футболния календар в региона. Чрез Купата ФИФА АСЕАН ние ще обединим страни и това състезание ще се превърне в голям успех, защото ще подкпрепи националния футбол в тази част от света и ще даде възможност за развитие на нашия спорт в Югоизточна Азия", заяви Инфантино.