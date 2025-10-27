Шаби Алонсо: "Ще се съсредоточа върху многото положителни страни в играта и хубавите неща за Вини"

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо заяви, че ще разговаря с нападателя Винисиус Жуниор след гневната му реакция, когато беше сменен при победата с 2:1 над Барселона в 10-ия кръг на Ла Лига.

25-годишният бразилец беше сменен в 72-ата минута. Той беше много недоволен, сочеше към себе си, питаше дали наистина е сменен, след което викаше и се смееше, преди да мине покрай Алонсо на страничната линия и да се насочи към тунела.

„Ще се съсредоточа върху многото положителни страни в играта и хубавите неща за Вини. Разбира се, ще говорим за реакцията му, когато беше сменен, но не искам да разсейвам от това, което е наистина важно. Ще говорим за това в контекста на прекрасния мач, който изиграхме. Той направи голям принос. „Това е важна, заслужена победа... Важно е да се чувстваме като конкурентноспособен отбор в големи мачове.“ „Що се отнася до останалото, ще говорим за това по-късно“, каза испанският треньор на пресконференция.

През сезон 2025/26 Винисиус отбеляза 5 гола и направи 4 асистенции в 13 мача във всички състезания.