Гневът на Винисиус Жуниор след смяната му в Ел Класико помрачи победата на Реал Мадрид

Разочарованият Винисиус Жуниор се прибра направи в съблекалнята след смяната си в дербито с Барселона, спечелено от Реал Мадрид с 2:1, като показа недоволството си на треньора на тима Шаби Алонсо, предаде АП.

Винисиус бе изваден от игра в 71-вата минута, заменен от сънародника си Родриго, като преди това изигра изигра решаваща роля за победния гол.

Реал Мадрид обърна серията от четирите поредни загуби от Барселона в Ел Класико, като това изглежда важна стъпка в усилията на Алонсо да наложи авторитета си като треньор на отбора. Но реакцията на Винисиус показва, че той има голяма предизвикателство да се справи с егото на всички звезди в съблекалнята.

Винисиус има трудни взаимоотношения с Алонсо, откакто последният стана треньор през май, като испанският специалист го сменя най-често от футболистите си, макар че изглежда е намерил начин как да извлича най-доброто от звездния си дует - Винисиус и Килиан Мбапе, които имаха повече проблеми през миналия сезон.

Центриране на Винисиус в 42-рата минута бе върната от далечната греда от Едер Милитао и продължено от Дийн Хаусен към Джуд Белингам, който вкара победния гол. Минути по-късно той участва и в реализирането на трети гол чрез Мбапе, който бе отменен заради положение на засада.

Винисиус се отличи и точна преди последния съдийски сигнал след изгонването на Педри, когато напрежението се покачи и бе напът да избухне скандал между двата отбора, а футболистите от двете страни трудно бяха удържани.