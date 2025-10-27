Диего Симеоне е амбициран да сложи край на лошата серия на Атлетико (Мадрид) при гостуванията

Диего Симеоне е амбициран "да излекува" Атлетико (Мадрид) от лошата форма при гостуванията и заяви, че се е фокусирал "да обърне късмета" на тима в мачовете на чужд терен още тази нощ. Дюшекчиите от испанската столица гостуват на Бетис, но и двата отбора са с по 16 точки преди първия съдийски сигнал. В шест гостувания до момента Атлетико няма победа, а през седмицата паднаха с категоричното 0:4 от Арсенал (Лондон) в Шампионската лига.

"Когато един отбор не е постоянен като гост, това не е инцидентен казус. Има момент в играта, който трябва да се подобри. Но съм развълнуван аз да го направя, спокоен съм. Нещата не траят вечно. И се надявам да започнем да се променяме мач след мач. Очакванията ми са големи“, каза Симеоне преди да се качи на клубния автобус за Севиля. "Опитът ми показва, че казуси като този са предизвикателство и възможност, а не край на света. Отборът е добър, пълноценен откъм футболисти“.

Хулиан Алварес е най-изявеният играч на Атлетико този сезон с шест гола в девет мача от първенството на страната. А формата му стана причина медийните публикации да го насочват към потенциален трансфер в Барселона за заместник на полския ветеран Роберт Левандовски.

"Не съм ангажиран да търся разрешаване на проблема с договора му, но клубното ръководство знае какво трябва да напреви и управлява процесите така, че да имаме най-доброто и за клуба, и за състава в съблекалнята“.

На въпрос какво е мнението му за поведението на Алварес и дали е забелязал някаква промяна в отношението му към мачовете и тренировките, Симеоне отговори: "Виждам го като абсолютно отдаден. В последния мач той можеше да отбележи два гола, в единствените две чисти положения, които отборът създаде с атаки пред вратата на противника. Очаквам най-доброто от него. Виждам го отдаден, ентусиазиран, щастлив. Да се ​​надяваме на по-добро представяне срещу Бетис“.

Попитан какво очаква от съперника от Севиля, който има същите точки като тях, аржентинският специалист каза: "Бетис е по-добър от предишни години. Винаги следва линията на треньора, с много ясен план за игра. Имат смела атака и добър преход. Също така се вижда, че имат динамични играчи и се защитават добре“.