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Финландия оглави група "Н" на евроквалификациите с разгром срещу Сан Марино

Ивайло Георгиев
Финландия оглави група "Н" на евроквалификациите с разгром срещу Сан Марино
Финландия оглави група "Н" на евроквалификациите с разгром срещу Сан Марино
Снимка: АП
София,  
19.06.2023 21:34
 (БТА)

Европейски квалификации по футбол, мачове от груповата фаза:

група "В": 
Франция - Гърция
Република Ирландия - Гибралтар 

1. Франция              3   3  0  0   8:0   9 точки
2. Гърция               2   3  0  0   5:1   6    
3. Нидерландия          2   1  0  1   3:4   3    
4. Република Ирландия   2   0  0  2   1:3   0    
5. Гибралтар            3   0  0  3   0:9   0

група "С":
Украйна - Малта - 1:0
Англия - Република Северна Македония

1. Англия              3   3  0  0   8:1   9 точки
2. Украйна             3   2  0  1   4:4   6    
3. Италия              2   1  0  1   3:2   3    
4. Реп. Сев. Македония 2   1  0  1   4:4   3    
5. Малта               4   0  0  4   1:9   0

група "D":
Армения - Латвия - 2:1
Турция - Уелс

1. Турция              3   2  0  1   5:5   6 точки
2. Армения             3   2  0  1   7:5   6    
3. Уелс                3   1  1  1   4:5   4    
4. Хърватия            2   1  1  0   3:1   4    
5. Латвия              3   0  0  3   3:6   0

група "Н":
Финландия - Сан Марино - 6:0
Северна Ирландия - Казахстан
Словения - Дания 

1. Финландия           4   3  0  1  10:3   9 точки
2. Дания               3   2  0  1   6:4   6 
3. Казахстан           3   2  0  1   7:4   6    
4. Словения            2   2  0  1   4:3   6    
5. Северна Ирландия    3   1  0  2   2:2   3
6. Сан Марино          4   0  0  4   0:13  0

група "I":
Беларус - Косово
Израел - Андора
Швейцария - Румъния

1. Швейцария           3   3  0  0   10:1  9 точки
2. Румъния             3   2  1  0   4:1   7    
3. Израел              3   1  1  1   3:5   4    
4. Косово              3   0  3  0   2:2   3    
5. Андора              3   0  1  2   2:5   1
6. Беларус             3   0  0  3   2:9   0

/ГК/

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