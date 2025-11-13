Пловдивският фестивал на науката ще събере учени от страната и чужбина от 27 до 30 ноември

Третото издание на Пловдивския фестивал на науката ще се проведе от 27 до 30 ноември в Центъра по растителна и системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в града, съобщават организаторите.

Според тях посетители от всички възрасти ще имат възможност да се насладят на четиридневна програма, която включва повече от 40 учени в 70 събития, 15 щанда с демонстрации и две изложби, разположени в пет различни пространства. Гостите ще могат да се убедят защо научните изследвания и технологичните иновации са съществена част от ежедневието ни.

Фестивалът обхваща училищна и основна програма. Залите, в които се провеждат събитията, са тематично назовани: „Космос“ и „Лаборатория“ ще бъдат сцена за беседи и научни презентации, докато „Енергия“ и „ДНК“ ще посрещат участниците в практически работилници. Фоайето на Центъра ще се превърне в зона „Откривател“, където ще бъдат разположени щандовете на научни и академични институции, както и на различни образователни инициативи.

Основната програма включва срещи с изтъкнати български учени със световно признание, както и с техни по-млади и чуждестранни колеги, работещи у нас. Сред тях са д-р Емил Вътов, доц. д-р Владимир Божилов, доц. д-р Дочо Дочев, доц. д-р Любомир Методиев, доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, доц. д-р Петя Димитрова, гл. ас. д-р Снежана Русинова, гл. ас. д-р Стефан Николов, химикът Наско Стаменов, орнитологът д-р Боян Мичев, растителният физиолог д-р Катерина Сакалийска, геологът Теодора Билярска, екипът на Зоопарк Пловдив и биолозите от Регионалния природонаучен музей в града.

Специален гост на фестивала ще бъде френският антрополог д-р Оливие Живър, който ще се срещне с живеещия в Пловдив британски палеонтолог д-р Майкъл Санди. На щанда на Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН ще участват испански учени, работещи съвместно с българските си колеги.

Освен учените, в програмата се включват и журналистите Живко Константинов и Мария Чернева, които ще споделят опита си като автори на публикации с научна насоченост. Изследователят на въздействието на информацията Анди Стойчев ще покаже как дезинформацията влияе върху мозъка и тялото, а експертът по киберсигурност и блогър Ангел Сираков ще говори пред родители и деца за начините да се предпазят от онлайн хищници.

Сред основните теми са изследването на космоса, здравето и технологиите. Уикенд програмата е подготвена така, че родителите да могат да оставят децата си на подходящи за тях занимания, докато посещават лекции и демонстрации за по-зряла публика.

В рамките на фестивала ще бъдат представени и две изложби – „Юрски свят: динозаврите отвъд киното“ на палеонтолога Владимир Николов от Националния природонаучен музей при БАН и „Начертаният път към Свободата и Съединението. България върху старите карти“ – картографска изложба на доц. д-р Евгения Сарафова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието се организира от Фондация „Красива наука“ под патронажа и с партньорството на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, със съдействието на ЦРСББ, Община Пловдив и редица академични, изследователски, корпоративни и медийни партньори. Основан през 2023 г. в новооткрития изследователски комплекс на ЦРСББ, фестивалът е първият научен форум от този тип в Пловдив и предлага програма както за училищни групи, така и за посетители от всички възрасти.