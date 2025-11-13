Няма да подкрепя предложенията за нови правила за паркиране и промяна в структурата на Столична община, заяви Карлос Контрера от ВМРО

Няма да подкрепя предложението за промяна на правилата за паркиране и новата структура на Столична община. Това заяви общинският съветник Карлос Контрера пред журналисти в сградата на Общината.

Разширяването на зоните за платено паркиране беше решено „на коляно“, без сериозен анализ. От двата доклада се получи един, който се кръсти реформа, но реално не решава проблемите на гражданите, смята Контрера. Той добави, че ВМРО подкрепят модерни методи за разплащане, като електронните талони, но отбелязва, че населението няма да стане зависимо от телекомуникационни компании. „Неудобното отношение към гражданите е недопустимо“, каза Контрера.

По отношение на предложената нова структура на Общината и предложението за назначаване на заместник-кмет по градоустройство, той заяви, че въпреки правото на кмета да подреди екипа си, структурата няма да има реален ефект и се възприема като политическо решение, което не решава съществуващите проблеми и се използва за оправдание на управлението.

„Днес нашата позиция е ясна – не можем да подкрепим проектите за паркиране и административни промени. Тези предложения са експериментални и не отговарят на реалните нужди на София и на софиянци“, посочи Контрера.