Подробно търсене

От частен дом в Тетевенско са иззети културно-исторически ценности

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
От частен дом в Тетевенско са иззети културно-исторически ценности
От частен дом в Тетевенско са иззети културно-исторически ценности
От частен дом в Тетевенско са иззети 21 предмета с белези на културно-исторически ценности. Снимка: ОД на МВР - Ловеч
Тетевен,  
13.11.2025 12:44
 (БТА)

От частен дом в Тетевенско са иззети 21 предмета с белези на културно-исторически ценности, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Полицейските действия са предприети в хода на специализирана операция за противодейтвие на престъпления, свързани с културно-исторически ценности. 

Криминалисти са извършили проверка в частен дом в село Галата, обитаван от 47-годишен. Намерени и иззети са 21 монетовидни предмета, пет с пръстеновидна форма, както и 10 с неправилна форма, всички с белези на античност. 

Открити са и два металдетектора. 

На иззетите предмети ще бъдат извършени експертизи. По случая в Районното управление на МВР в Тетевен е образувано досъдебно производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. 

Работата продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

Припомняме, че предмети с вероятна културно-историческа стойност са иззети при полицейска проверка и в Средец.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:04 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация