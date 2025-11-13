От частен дом в Тетевенско са иззети културно-исторически ценности

От частен дом в Тетевенско са иззети 21 предмета с белези на културно-исторически ценности, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Полицейските действия са предприети в хода на специализирана операция за противодейтвие на престъпления, свързани с културно-исторически ценности.

Криминалисти са извършили проверка в частен дом в село Галата, обитаван от 47-годишен. Намерени и иззети са 21 монетовидни предмета, пет с пръстеновидна форма, както и 10 с неправилна форма, всички с белези на античност.

Открити са и два металдетектора.

На иззетите предмети ще бъдат извършени експертизи. По случая в Районното управление на МВР в Тетевен е образувано досъдебно производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Работата продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

Припомняме, че предмети с вероятна културно-историческа стойност са иззети при полицейска проверка и в Средец.