Йозуа Кимих пропуска мача на Германския национален отбор по футбол срещу Люксембург

Капитанът на германския национален отбор по футбол - Йозуа Кимих, ще пропусне утрешната среща от световните квалификации срещу Люксембург, съобщи Германският футболен съюз.

"Нашият капитан е получил лека контузия в десния глезен по време на вчерашната тренировка. Той ще пътува с отбора до Люксембург, но няма да вземе участие в мача", написаха от централата.

Кимих, който има 105 мача и 10 гола с фланелката на Бундестима, носи капитанската лента от 2024 година.

Германия гостува на Люксембург в петък за предпоследния си мач от пресявките за Мондиал 2026. Маншафтът е пръв в група A с 9 точки, докато опонентът им се намира на последното място без актив след четири изиграни двубоя.