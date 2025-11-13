Фабио Капело: „Истинската сила на Милан е в халфовата линия

Бившият треньор на футболния Милан - Фабио Капело, определи полузащитата на отбора като най-важната част на състава в интервю пред вестник „Гадзета дело Спорт“.

Италианският специалист каза, че вярва, че защитниците Фикайо Томори и Страхиня Павлович няма да бъдат проблем в предстоящото дерби срещу градския съперник Интер. Според него дефанзивната устойчивост на „росонерите“ зависи повече от полузащитниците, отколкото от централните бранители. Той посочи Адриен Рабио и Лука Модрич като ключови за Милан, ако отборът иска да постигне успех в мача.

„Те (Томори и Павлович) са чудесен дефанзивен тандем, но се нуждаят от добри играчи пред себе си. Истинската сила на Милан е в халфовата линия - Модрич и Рабио са страхотни играчи. И двамата имат прекрасни качества, а Рабио добавя и физическа мощ“, коментира Капело.

Сравнявайки двата отбора, той каза: „Интер е малко по-напред откъм синхронизация в отбора. Тримата им защитници са по-добри с топка в крака от тези на Милан.“

След международната пауза предстои „Дерби дела Мадонина“ между двата гранда на 23 ноември. Интер заема първото място в Серия А с 24 точки, а Милан е на третото място в класирането - на 2 точки зад вечния си съперник.