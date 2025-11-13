Учени от 10 държави участват в международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ в Ямбол (International Conference on Technics, Technologies and Education – ICTTE 2025). Форумът официално беше открит в културно-информационния център „Безистен“. Организира се ежегодно от 2013 г. от факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора.

Международната конференция обединява учени, преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и представители на бизнеса от България и чужбина. В рамките ѝ тази година ще бъдат представени над 60 доклада с автори от България, Албания, Германия, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватска и Украйна.

„Това събитие вече се е утвърдило като традиционен форум, който обединява научната мисъл, инженерния опит и творческия дух на академичната общност“, каза при откриването ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мирослав Карабалиев, който е и почетен председател на организационния комитет на научния форум. „Нека тази конференция бъде мост между традицията и новаторството, между академията и реалната икономика, между опита и младостта“, отправи той пожелание към участниците.

Факултет „Техника и технологии“ е един от стълбовете на Тракийския университет, център, съчетаващ наука и практика, иновации и образование, изтъкна ректорът. „В днешния свят на динамични промени, именно инженерното мислене и научните изследвания са ключът към устойчивото развитие – от зелената енергия и цифровизацията до интелигентните системи и технологиите на бъдещето“, заяви проф. Карабалиев.

Науката и изследователският дух отдавна са зад стените на нашата образователна институция – повече от 60 години, каза в приветствието си проф. д-р инж. Ваня Стойкова, декан на факултет „Техника и технологии“. Тя подчерта, че в конференцията се очакват много интересни доклади и разработки, както на изтъкнати учени, така и на млади изследователи.

Приветствия към участниците отправиха заместник-кметът на община Ямбол Васил Александров и заместник-кметът на община Тунджа Тодор Налбантов, които изтъкнаха привилегията Ямбол да бъде домакин на научния форум и ролята на факултета за образованието и развитието на региона.

Тематичните направления на форума са: „Машинно инженерство“, „Автотранспортна и земеделска техника“, „Моден и текстилен дизайн“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Компютърни технологии и приложна математика“, „Енергетика и енергийна ефективност“, „Хранителни технологии“ и „Технологии в инженерното образование“. Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в научното списание на факултета – ARTTE (Applied Researches in Technics, Technologies and Education).

Събитията от програмата на тридневната конференция започнаха вчера с изложба с творби на студенти и преподаватели от курс „Носимо изкуство“, реализирана по международен проект TexUnite. Днес ще се състоят заседанията по секции и кръгла маса „Приложение на имерсивни технологии в инженерното образование“. Ще бъдат открити и нови лаборатории във факултетската база. Научният форум ще завърши с Балкански студентски фестивал.

Съорганизатори на конференцията са Съюзът на учените в България – клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE) и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ).