Общинският съвет в Сливен прие предложението за изработване на предпроектно проучване за създаване на общинско предприятие "Чистота"

Общинският съвет в Сливен единодушно прие предложението за изработване на предпроектно проучване за създаване на общинско предприятие „Чистота“, което да извършва дейности по сметосъбиране, извозване и почистване. Решението беше взето с 38 гласа „за“ по точка 7 от дневния ред.

Предложението е внесено от групата на „Възраждане“ и подкрепено от други политически сили. Според вносителите създаването на общинско предприятие би могло да намали разходите с между 30 и 40 процента, тъй като то няма да цели печалба. Сред посочените предимства са по-ниска цена, по-добро качество на услугата, директен контрол от Общината, по-голяма оперативност и непрекъснатост при изпълнение на дейностите.

Бяха дадени примери с общини, които вече имат подобна структура – Пловдив, Бургас, Шумен, Пазарджик (от 2026 г.) и отделни райони в София. По предложение на общинския съветник Здравко Костадинов срокът за изготвяне на проучването беше удължен от 90 дни на шест месеца, а решението беше допълнено с правно основание по чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Преди приемането на точката имаше дебат. Общинският съветник Даниел Петров („Продължаваме промяната - Демократична България“) критикува досегашната политика, посочвайки, че принципът „замърсителят плаща“ се използва за оправдание на минимална такса от 140 лв. на човек (прогноза за 2026 г. според новата методика по ЗМДТ). Според него причината са неизгодни договори с частни фирми.

Петров заяви, че операторът на депото реализира около 30 процента чиста печалба при приблизително 1 млн. лв. приходи, докато Общината заплаща три пъти по-висока сума за услугата. Това твърдение не е потвърдено публично и се основава на вътрешни отчети, цитирани от съветника. Той допълни, че от десет години не е изградена първична инсталация за сепариране на отпадъците и че Общината плаща около 2 млн. лв. годишно, докато рециклируемите материали стават собственост на компанията. Сумата не е официално потвърдена, а предаването на материалите на „Екобулпак“ е стандартна практика по ЗУО.

От страна на администрацията беше отговорено, че сегашният договор е временен и действа до нова процедура. Посочено беше, че настоящата цена от 27 лв. на тон е сред най-ниските в страната за текущи поръчки. Представителите на Общината подчертаха, че Сливен е сред най-ефективните общини по размер на такса "смет" и призоваха опонентите да участват в следващата процедура, ако могат да предложат по-ниска цена.

До май 2026 г. се очаква да бъде завършено икономическото проучване за създаване на общинско предприятие „Чистота“. Решението за неговото учредяване трябва да бъде взето през юни 2026 г., а през 2026-2027 г. се предвижда предприятието да поеме дейностите по сметосъбиране и третиране на отпадъци.

Кметът Стефан Радев подкрепи изготвянето на проучването, но подчерта, че действащият договор трябва временно да продължи, за да не се прекъсне обслужването на града.