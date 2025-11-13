От понеделник учениците от Гимназията по електроника и електротехника в Кърджали се връщат в сградата на училището след мащабен ремонт

От понеделник, 17 ноември, учениците от Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко Войвода“ в Кърджали се връщат в сградата на училището, съобщи пред БТА директорът Антоанета Сендова.

През втората учебна година часовете им се провеждаха в три други учебни заведения – Професионалната гимназия по облекло и дизайн „Евридика“, Професионалната гимназия по строителство „Христо Смирненски“ и Основно училище „Св. Климент Охридски“. Причината беше цялостният ремонт на сградите на училището, общежитията, производствения корпус и спортните площадки, като част от процеса по превръщането му в един от 28-те центъра за високи постижения в страната. Трите реализирани инвестиции са на стойност над 10 милиона лева по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Антоанета Сендова изказа благодарност към училищата, приели учениците и преподавателите на гимназията по време на ремонтните дейности. По думите ѝ строително-монтажните работи, започнали в навечерието на учебната 2024/2025 г., са приключили изцяло. Остава дооборудване на част от кабинетите и работилниците с техника, което обаче няма да повлияе на учебния процес. Новата апаратура, която все още не е доставена, е част от инвестицията за превръщането на гимназията в център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

В ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ се обучават 450 ученици в четири специалности: „Електрообзавеждане на производството“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Автоматизирани системи“ и „Компютърна техника и технологии“.

През декември училището ще отбележи 40 години от създаването си.