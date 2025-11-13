При голям интерес се подготвя четвъртият национален фестивал “Никулденско веселие” в поповското село Медовина

При голям интерес се подготвя националният фестивал „Никулденско веселие“ в поповското село Медовина. Четвъртото издание на музикално-кулинарния форум ще събере на три сцени на 6 декември над 180 колективни и индивидуални изпълнители, съобщи за БТА директорът на фестивала – народният певец Петър Кирилов.

Според Кирилов, идеята е форумът да постави начало на проявите, свързани с коледните и новогодишните празници. „Целта ни е „Никулденското веселие“ в Медовина да донесе топлина на хората, които ще се включат. През зимния период няма фестивали, конкурси и срещи с публиката и почитателите, както и между самите изпълнители. Чрез фестивала почитаме Св. Николай Чудотворец, поставяме началото на празничния сезон и създаваме контакти и по-тесни връзки между участниците“, посочи Кирилов.

Тази година събитието ще се проведе на три сцени – в залите на Народно читалище „Иван Иванов – 1891“ в Медовина. Танцовите състави и хоровете ще се изявят в концертната зала, а индивидуалните изпълнители и певческите групи до десет души – в двете камерни зали, уточниха организаторите.

Фестивалът ще има конкурсен характер. Изпълненията ще бъдат оценявани от три журиращи комисии, всяка съставена от по трима членове.

Както и в предишните издания, ще бъде обособена кулинарна зона „Рибни и месни специалитети“. В нея ще се проведат открити демонстрации по приготвяне на няколко вида рибена чорба от различни културни институции. Посетителите ще могат да опитат рибни и месни специалитети, приготвени от представители на Сдружение „Цветница“ и Сдружение „Шопски наниз“ от София. На щанда ще се предлага греяно вино, ще се пържат различни видове риба, както и ще бъде сварена традиционната за селото рибена чорба, от която ще могат да опитат всички участници и гости.

В обедните часове ще започне поздравителна програма с участието на Мария и Магдалена Филатови, Петър Кирилов и група „Шопски наниз“.

„Това ще бъде време, в което хората ще могат да потанцуват и попеят заедно с изпълнителите“, допълни Кирилов.

Организатори на националния фестивал „Никулденско веселие“ са кметството на село Медовина, Сдружение за фолклор „Цветница“ и читалището в селото. Форумът се провежда със съдействието на Община Попово и Дома на културата „Димо Коларов“ в Попово.

БТА припомня, че през миналата година в празника се включиха над 120 изпълнители, които показаха своя талант и любов към фолклора на две сцени.