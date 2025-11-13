Свършеното от Столичната община за две години е плод на колективна работа, заяви кметът на София Васил Терзиев

Свършеното за града през последните две години е плод на колективната работа на Столичния общински съвет (СОС), на районните кметове, на централната администрация, заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Съвета.

Той съобщи, че подготвя доклад до СОС по повод навършване на втората година от встъпването му в длъжност, който ще бъде представен през следващата седмица. Терзиев каза, че въпреки всичко СОС намира съгласие по повечето от важните теми за града. Успяваме да свършим не малко неща, въпреки понякога по-нагорещената риторика, въпреки многото завои, излишни нерви и понякога грозни думи, посочи Терзиев. Според него въпросът е колко повече успехи би имала общината и СОС, ако всички заедно направят по-съзидателно политическото си ежедневие.

За следващите две години надеждата на кмета е да има повече резултати за София и да се намира консенсус по по-важните теми. Днес освен точно две години от встъпването ми в длъжност, е важен ден от гледна точка на това, че има редица доклади, за които се надявам отново да постигнем консенсус, каза Терзиев. Сред тях кметът отбеляза промените в правилата за паркиране, новата структура на Столичната община и създаването на допълнителен капацитет към завода за отпадъци на Столичната община.

Искрено се надявам, че ще има подкрепа за тези доклади, защото те не са на кмета или на някоя партия, те са важни за града и за дългосрочните цели, които сме си поставили да нормализираме паркирането, зелените площи и редица други неща, които искаме да променим към по-добро във все повече части на града, заяви Терзиев. Той добави, че винаги се е стремял Общината да не бъде „бездушна единица“, която гражданите чувстват като чужда, а добре работеща структура, която създава блага за този град. И това е било отправната ни точка, каза столичният кмет. Той посочи, че се надява на подкрепата на общинските съветници за новата структура и подчерта, че за него политически би било много по-лесно, ако тя не бъде приета от Съвета, но за града е по-добре това да се случи, за да се осъществят ключовите реформи.