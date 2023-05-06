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Созопол се наложи категорично срещу Монтана във Втора лига

Асен Даскалов
Созопол се наложи категорично срещу Монтана във Втора лига
Созопол се наложи категорично срещу Монтана във Втора лига
снимка: БТА
София,  
06.05.2023 20:55
 (БТА) 
Срещи от 29-ия кръг на Втора футболна лига:

Марица 1921 (Пловдив) - Витоша (Бистрица)          - 4:1          
Дунав (Русе) - Спортист (Своге)                    - 1:0
Спартак (Плевен) - Миньор (Перник)                 - 3:0
Созопол - Монтана                                  - 4:0

от петък:
Добруджа (Добрич) - Етър (Велико Търново)          - 0:0
Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)                 - 1:0

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Крумовград
Янтра 2019 (Габрово) - Ботев II (Пловдив)
Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София)

            временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            28   18   6   4   49:15   60
 2. Етър (Велико Търново)           29   15   9   5   37:17   54
 3. Крумовград                      28   12   9   7   32:28   45
 4. Марица  (Пловдив)               29   13   5  11   34:36   44
 5. Спортист (Своге)                29   13   7   9   36:37   44
 6. Лудогорец II (Разград)          28   13   5  10   33:31   44
 7. Монтана                         29   12   6  11   34:33   42
 8. Беласица (Петрич)               29   12   5  12   29:29   41 
 9. Дунав (Русе)                    29   10  10   9   39:32   40
10. Спартак (Плевен)                29   10   9  10   43:37   39
11. Литекс (Ловеч)                  29    9   9  11   26:25   36 
12. Добруджа (Добрич)               29    8   9  12   35:35   33
13. Струмска слава (Радомир)        28    7  11  10   27:36   32
14. Янтра 2019 (Габрово)            27    7  10  11   19:30   31
15. Созопол                         29    7  10  12   27:45   31
16. Миньор (Перник)                 29    7  10  12   27:29   31
17. Ботев II (Пловдив)              28    7   6  15   22:37   27
18. Витоша (Бистрица)               29    6   8  14   29:46   27

/ИК/

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