Независимият газов оператор Ай Си Джи Би е в готовност да открие два нови трансгранични продукта за доставка на газ за Украйна

Независимият преносен оператор Ай си Джи Би (ICGB) е готов да започне два нови трансгранични продукта за доставка на природен газ за Украйна. В съобщение от дружеството заявиха, че двата продукта за групиран капацитет – по Маршрут 2 и Маршрут 3, се предлагат в сътрудничество с операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна.

Това са стратегически маршрути за пренос на природен газ, които ще повишат енергийната сигурност в региона и ще осигурят допълнителен пряк достъп до доставки от Северна Гърция към Украйна, с възможност за свързване към терминала за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис и Трансадриатическия газопровод (TAP), посочват от Ай Си Джи Би.

Всички участващи преносни оператори по трасето са обединени около решението да приложат 25 процента отстъпка от стандартните месечни тарифи. От Ай Си Джи Би и украинския оператор GTSOU са преценили да предложат понижение от 46 процента, което е най-значителното към момента в региона.

Капацитетът ще бъде предлаган единствено под формата на месечни продукти. В съответствие със стратегическата цел на инициативата, номинациите ще бъдат позволени единствено за изход към Украйна – без достъп до национални виртуални търговски точки или вътрешни изходни точки в транзитните държави.

Новите продукти за групиран капацитет са одобрени от Надзорния съвет на независимия преносен оператор и ще бъдат внесени за разглеждане от националните енергийни регулатори на съответните държави.

Маршрут 2 и Маршрут 3 надграждат вече обявения продукт по Маршрут 1, част от инициативата за развитие на Вертикалния газов коридор. Основната им цел е да улеснят навременното и финансово изгодно нагнетяване на природен газ в подземните газови хранилища на Украйна преди зимния сезон.

Маршрут 2 започва от междусистемната точка Амфитрити от мрежата на ДЕСФА (DESFA), преминава през междусистемната връзка Гърция–България (IGB) и продължава по Транбалканския коридор, както следва: Амфитрити към Комотини, Стара Загора, Негру Вода 1/Кардам, Исакча 1/Орловка, през Каушани и Гребеники.

Маршрут 3 започва от междусистемната точка на свързване на Ай Си Джи Би с Трансадриатическия газопровод и следва същия маршрут, като Маршрут 2, но с начална точка Комотини (вход в IGB от TAP).

С въвеждането на Маршрут 2 и Маршрут 3 от Ай Си Джи Би заявяват, че затвърждават ролята си на ключова част от Вертикалния газов коридор, свързваща диверсифицирани източници на природен газ от юг с пазарите в Югоизточна Европа, Украйна и Молдова. Решението на компанията да предложи най-голямата отстъпка в региона подчертава дългосрочния ѝ ангажимент към регионалната солидарност, енергийната сигурност и стратегическа гъвкавост, добавят още от оператора.