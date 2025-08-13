Европейски нюзрум: Пътуването с влак набира популярност, тъй като инициативата DiscoverEU насърчава младите европейци да ползват жп превоз

Европейските железници отчитат най-високия брой пътници от началото на пандемията от КОВИД-19. Младите хора се възползват от инициатива на Европейския съюз, която насърчава този екологичен вид транспорт, съобщи Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.

Самолет, кола, автобус или кораб – има много начини да пътувате в Европа и извън нея. Един вид транспорт обаче набира значителна популярност, особено сред младите хора – железниците.

Според статистическата служба на Европейския съюз, Евростат, през 2023 г. железопътният превоз на пътници в ЕС е достигнал най-високото си ниво от години, като пътниците пропътуваха общо разстояние от 429 милиарда километра с влак.

В цяла Европа ръстът на пътуванията с влак е траен след пандемията от КОВИД-19, която официално започна през март 2020 г. През 2023 г. железопътният превоз на пътници в ЕС се е увеличил с 11,2 процента в сравнение с 2022 г. и почти се е удвоил в сравнение с 2020 г.

„Международните пътувания на дълги разстояния са в подем“, заяви Михаел Петерсон, ръководител на отдела за транспорт на дълги разстояния в германската железопътна компания "Дойче бан" (Deutsche Bahn). Той отбеляза, че миналата година е най-силната в този сектор за германските железници, с ръст от 22 процента в сравнение с 2019 г., преди пандемията от КОВИД-19.

Според доклад, публикуван през юни от френската транспортна агенция, използването на влаковете във Франция е достигнало рекордни нива за трета поредна година през 2024 г., което потвърждава ръста на железопътния транспорт, наблюдаван от края на пандемията. През миналата година пътниците са били с 6 процента повече в сравнение с 2023 г., което представлява идентично увеличение спрямо предходната година, посочва агенцията.

Използването на влаковете през лятото във Франция също се повиши значително в сравнение с предходната година, благодарение на Олимпийските игри в Париж и железопътната карта, която позволяваше на младежи на възраст от 16 до 27 години да пътуват неограничено с регионални влакове за 49 евро на месец.

Други страни също активно насърчават пътуването с влак чрез национални и регионални инициативи. Например, в рамките на програмата "Младо лято" ("Verano Joven") в Испания през миналата година са отпуснати 120 млн. евро, за да се предложи на младежи на възраст от 18 до 30 години да пътуват с отстъпка до 90 процента за влакове на средни разстояния и с до 50 процента за високоскоростни влакове.

ЕС се стреми също да окуражи младите хора да пътуват с влак чрез инициативата (DiscoverEU. От стартирането ѝ през 2018 г. са подадени над 1,6 милиона молби и досега са издадени 391 000 билета за пътуване.

Какво е инициативата DiscoverEU?

DiscoverEU е инициатива в рамките на образователната програма „Еразъм+“ на ЕС, която дава възможност на навършили 18-годишна възраст граждани на блока или лица с легален статут на пребиваване в него да пътуват безплатно с влак в Европа с така наречения Travel Pass (Карта за пътуване).

Всяка година се организират по две процедури за кандидатстване – една през пролетта и една през есента. Кандидатите трябва да участват в своеобразен куиз като част от процеса на кандидатстване, освен ако не кандидатстват като част от група.

Младежи от държави извън ЕС, асоциирани към програмата "Еразъм+", включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Република Северна Македония и Турция, също могат да кандидатстват.

В допълнение към картата за пътувания Travel Pass, участниците получават и "Младежка карта DiscoverEU", която предлага отстъпки за обществен транспорт, хотели, храна, културни, спортни и други дейности в 36 европейски държави.

Националните агенции по програмата "Еразъм+" организират срещи преди, по време и след пътуването. В България, например, агенцията по програма "Еразъм+" организира прояви преди заминаването и възможности за установяване на контакти, а участниците се окуражават да споделят преживявания и снимки от пътуването си в социалните мрежи.

Кандидатурите за DiscoverEU през април тази година бяха достъпни за младежи, родени между 1 юли 2006 г. и 30 юни 2007 г. В целия ЕС около 156 516 младежи кандидатстваха за пътуванията, но само 35 753 бяха избрани.

По страни най-голям брой молби са подали младежи от Германия (24 194), Испания (21 414), Полша (15 932) и Нидерландия (13 106).

Страните с най-много одобрени молби са Германия (6143), Франция (4977), Италия (4394) и Испания (3501).

Други страни с по-малък, но заслужаващ отбелязване брой одобрени молби са Румъния (1489), Австрия (715) и България (561).

Австрийската министърка по европейските въпроси Беате Майнъл-Райзингер в миналото приветства инициативата.

Австрийските евродепутати Андреас Шидер и Ханес Хайде от Австрийската социалдемократическа партия (АСП), от своя страна, подчертаха, че инициативата дава възможност на младите хора да пътуват по екологичен начин. "Това е чудесна възможност да се направи пътуването с влак привлекателно за младите хора в ЕС като екологично чист вид транспорт. Бъдещето на европейската мобилност е в железниците", казаха те.

Европейският комисар, отговарящ за DiscoverEU и "Еразъм+", окуражи младите хора да се възползват от инициативата.

Въпреки липсата на интегрирана европейска жп мрежа "Дойче бан" предлага план

Въпреки че идеята за взаимnосвързана европейска железопътна система продължава да съществува, реалността е по-сурова, ако ви се налага да пътувате редовно.

Проблемите често започват с покупката на билети. За трансгранични пътувания често са необходими няколко билета, всеки от които се купува поотделно. Това не само е неудобно, но и означава, че правата на пътниците, като например компенсация за пропуснати прекачвания, не се прилагат.

"Проблемите често възникват, когато железопътната линия достигне национална граница", казва Себастиан Вилкен, който пише за международните пътувания с влак в блога си "Цугпост" (Zugpost). Тези проблеми включват електрозахранването, сигнализацията и системите за безопасност, разликите в ширината на релсите и дори езиковите умения на машинистите.

Европейският съюз отдавна е осъзнал тези проблеми. Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отбеляза, че трансграничните пътувания с влак остават твърде сложни за много граждани. "Хората трябва да могат да използват отворени системи за резервации, за да купуват билети за трансевропейски пътувания от различни доставчици, без да губят правото си на възстановяване на сумата или на алтернативно пътуване", заяви тя в политическите си насоки за Европейската комисия, публикувани през юли миналата година.

Европейската комисия планира да предложи законодателство за "унифицирани цифрови услуги за резервации и продажба на билети", което да гарантира, че "европейските граждани могат да закупят един билет от една платформа и да упражняват правата си на пътници по време на цялото пътуване".

Европейските железопътни компании се споразумяха преди години да внедрят стандарта за интерфейс "Открит модел за продажби и дистрибуция" (Open Sales and Distribution Model). Петерсон от "Дойче бан" го описа като "начин, чрез който европейските железопътни компании и доставчиците на услуги за продажби да обменят своите данни". Това ще даде на "Дойче бан" достъп до пълния списък от билети на участващите железопътни компании и обратно.

Според "Дойче бан" достъпът ще започне първоначално тази есен, когато данните на Австрийските федерални железници (ÖBB) и Швейцарските федерални железници (SBB) ще станат достъпни. Очаква се всеки месец да се присъединяват нови партньори. "Очакваме, че до края на следващата година Европа ще постигне цялостна свързаност", каза Петерсон.

Тогава се предвижда резервирането на билети в цяла Европа – дали от Осло до Атина или от Варшава до Барселона – да бъде възможно с една единствена стъпка. По-евтините билети чрез конкурента на "Дойче бан" – "Фликс", обаче няма да бъдат достъпни в тази система.