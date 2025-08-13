Балкански документален център подкрепя развитието на български документални подкасти

Балкански документален център (БДЦ) подкрепя развитието на документалисти, журналисти и активисти в процеса по завършване на техните проекти. Това се случва чрез две вече утвърдени обучителни програми – „БДЦ открития“ и Docu Rough Cut Boutique, информират инициаторите на проекта.

През 2024 година е поставено началото на програмата „Балкански наблюдатели – медийна програма за журналисти“, която включва и проекти за аудио подкасти.

В партньорство със Storytel (България), най-големият издател и платформа за аудио и електронни книги у нас, БДЦ обявява специална покана за български проекти – подкасти, които да вземат участие в обучителната програма на балкански наблюдатели по време на фестивала „София документал“, заедно с останалите международни проекти.

Програмата ще селектира три подкаста, които ще имат възможност да бъдат част от обучителния процес за развитие на идеи и ще имат достъп до професионална мрежа, която да подпомогне създаването на оригинално съдържание. Проектите ще бъдат част и от пичинг форума на програмата (публична презентация), като след него един от тях ще бъде подкрепен от Storytel с договор за осъществяване на проекта, с аванс от 5000 лева.

В програмата могат да кандидатстват създатели на подкасти, журналисти, продуценти и автори, базирани в България. Проектите трябва да бъдат оригинални и нереализирани до момента, в развитие или начален етап на продукция и да бъдат осъществени на български език. За да бъдат избрани, трябва също да имат документален и епизоден характер – базирани на реални събития, разследвания или лични истории, планирани да бъдат разказани в няколко епизода. Проекти, базирани единствено на интервюта, не са допустими за програмата, отбелязват организаторите.

Темите могат да включват социални и културни въпроси, разследваща журналистика, човешки съдби, истински престъпления и други.

