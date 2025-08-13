Подробно търсене

Правителството одобри Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори с Азербайджан

Делян Петришки
Правителството одобри Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори с Азербайджан
Правителството одобри Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори с Азербайджан
Сградата на Министерския съвет. Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
13.08.2025 17:37
 (БТА)

Правителството прие на днешното си заседание Решение за одобряване на проект на Споразумение между България и Азербайджан за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори.

Подписването на споразумението е необходима предпоставка за засилване на инвестиционната активност на азербайджанските компании в България, съгласно публикуваните днес решения

Според Министерския съвет (МС) документът ще създаде необходимата договорно-правна база за развитие на инвестиционното сътрудничество между двете страни.  Също така с прилагането на инвестиционното споразумение ще се защитават както българските инвеститори, така и инвестициите в Азербайджан въз основа на съвременни европейски стандарти и механизъм за уреждане на спорове.

България оценява Азербайджан като важен икономически партньор и има интерес да развива всички аспекти на традиционно добрите връзки между двете страни, се мотивират от МС. Двустранните отношения се отличават със стратегически характер, подписани са две Декларации за стратегическо партньорство, проведени са две сесии и предстои третата в края на 2025 г., припомнят от правителството. 

/ЕС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:40 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация