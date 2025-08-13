Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.08.2025
БТА, София (1 юни 2022) Изглед от фасадата на сградата на Българска народна банка(БНБ). Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков
13.08.2025 17:32
 (БТА)
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.09435 0.913784
Бразилски реал BRL 10 3.0982 3.22768
Канадски долар CAD 1 1.21375 0.823893
Швейцарски франк CHF 1 2.07868 0.481075
Китайски ренминби юан CNY 10 2.32781 4.29588
Чешка крона CZK 100 7.99244 12.5118
Датска крона DKK 10 2.62084 3.81557
Британска лира GBP 1 2.26605 0.441297
Хонконгски долар HKD 10 2.1275 4.70035
Унгарски форинт HUF 1000 4.94333 202.293
Индонезийска рупия IDR 10000 1.03547 9657.45
Израелски шекел ILS 10 4.92665 2.02978
Индийска рупия INR 100 1.90979 52.3618
Исландска крона ISK 100 1.3658 73.2172
Японска йена JPY 100 1.13401 88.1826
Южнокорейски вон KRW 1000 1.21164 825.328
Мексиканско песо MXN 100 9.00748 11.1019
Малайзийски рингит MYR 10 3.96929 2.51934
Норвежка крона NOK 10 1.6375 6.10687
Новозеландски долар NZD 10 9.99453 1.00055
Филипинско песо PHP 100 2.94819 33.9191
Полска злота PLN 10 4.59115 2.1781
Румънска лея RON 10 3.86291 2.58872
Руска рубла * RUB      
Шведска крона SEK 10 1.75293 5.70473
Сингапурски долар SGD 1 1.30476 0.766424
Тайландски бат THB 100 5.1721 19.3345
Турска лира TRY 100 4.09891 24.3967
Щатски долар USD 1 1.67008 0.598774
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.53477 10.4879
Злато (в трой унции) XAU 1 5621.47  
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

