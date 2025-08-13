Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.08.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.08.2025
|Наименование
|Код
|За единица валута/злато
|Лева (BGN)
|Обратен курс: за един лев
|Австралийски долар
|AUD
|1
|1.09435
|0.913784
|Бразилски реал
|BRL
|10
|3.0982
|3.22768
|Канадски долар
|CAD
|1
|1.21375
|0.823893
|Швейцарски франк
|CHF
|1
|2.07868
|0.481075
|Китайски ренминби юан
|CNY
|10
|2.32781
|4.29588
|Чешка крона
|CZK
|100
|7.99244
|12.5118
|Датска крона
|DKK
|10
|2.62084
|3.81557
|Британска лира
|GBP
|1
|2.26605
|0.441297
|Хонконгски долар
|HKD
|10
|2.1275
|4.70035
|Унгарски форинт
|HUF
|1000
|4.94333
|202.293
|Индонезийска рупия
|IDR
|10000
|1.03547
|9657.45
|Израелски шекел
|ILS
|10
|4.92665
|2.02978
|Индийска рупия
|INR
|100
|1.90979
|52.3618
|Исландска крона
|ISK
|100
|1.3658
|73.2172
|Японска йена
|JPY
|100
|1.13401
|88.1826
|Южнокорейски вон
|KRW
|1000
|1.21164
|825.328
|Мексиканско песо
|MXN
|100
|9.00748
|11.1019
|Малайзийски рингит
|MYR
|10
|3.96929
|2.51934
|Норвежка крона
|NOK
|10
|1.6375
|6.10687
|Новозеландски долар
|NZD
|10
|9.99453
|1.00055
|Филипинско песо
|PHP
|100
|2.94819
|33.9191
|Полска злота
|PLN
|10
|4.59115
|2.1781
|Румънска лея
|RON
|10
|3.86291
|2.58872
|Руска рубла *
|RUB
|Шведска крона
|SEK
|10
|1.75293
|5.70473
|Сингапурски долар
|SGD
|1
|1.30476
|0.766424
|Тайландски бат
|THB
|100
|5.1721
|19.3345
|Турска лира
|TRY
|100
|4.09891
|24.3967
|Щатски долар
|USD
|1
|1.67008
|0.598774
|Южноафрикански ранд
|ZAR
|100
|9.53477
|10.4879
|Злато (в трой унции)
|XAU
|1
|5621.47
|Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.
/БП/
