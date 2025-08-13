Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1711 долара спрямо 1,1606 долара вчера (повишение с 0,9 процента), съобщи институцията на сайта си.

Курсът на долара съответно e 0,8539 евро спрямо 0,8616 евро в края на вчерашния ден.

За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни курсове:

0,86310 бр. лири (0,86210)

172,47 яп. йени (172,30)

0,9409 шв. франк (0,9418)