Референтни курсове на ЕЦБ
Снимка: AP/Michael Probst, архив
Франкфурт на Майн,  
13.08.2025 17:26
 (БТА)
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1711 долара спрямо 1,1606 долара вчера (повишение с 0,9 процента), съобщи институцията на сайта си. 

Курсът на долара съответно e 0,8539 евро спрямо 0,8616 евро в края на вчерашния ден.

За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни курсове:

         0,86310 бр. лири       (0,86210)

         172,47 яп. йени          (172,30)

         0,9409 шв. франк       (0,9418)

/БП/

