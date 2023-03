Жоан Лапорта: "Вратите на Барселона са винаги отворени за завръщането на Лионел Меси"

Вратите на Барселона са отворени за завръщането на Лионел Меси в клуба, заяви президентът на каталунците Жоан Лапорта.

Аржентинцът се присъедини към Барса на 13-годишна възраст, а в изключително успешната си кариера с тима спечели 10 титли от Ла Лига и Шампионската лига четири пъти Заради финансовите проблеми на Барселона той напусна клуба през 2021-а и премина във френския Пари Сен Жермен с двугодишен договор и с опция за удължаване за трети сезон. Меси все още не се е съгласил на продължението, а тъй като съществуващият му контракт изтича в края на този сезон, има слухове, че той може да се завърне на "Камп Ноу".

Нападателят вкара своя гол номер 800 в кариерата с перфектно изпълнение от пряк свободен удар при успеха на Аржентина над Панама с 2:0 снощи.

Лапорта заяви, че седемкратният носител на "Златната топка" е добре дошъл да се присъедини отново към Барселона. В YouTube шоуто "The Business and Money Behind Sports" той добави: "Меси е най-добрият футболист в историята, най-великият играч в историята на Барселона".

"Трябва да бъда много внимателен с това, което казвам. Меси е играч на ПСЖ и трябва да проявя уважение. Лео знае, че е в сърцата си. Той е част от нашата емблема. Наследството, в което се озовах, когато станах президент не беше добро и трябваше да взема решение, от което не съм доволен. Трябва да намеря начин да подобря сегашните отношения на Меси с Барселона. Ще видим, но той знае, че вратите на Барса са отворени за него", добави Лапорта.

Аржентина ще играе срещу Кюрасао във вторник, когато 35-годишният футболист ще има възможността да вкара своя гол 100 за националния отбор, след като достигна 99 с историческото си попадение срещу Панама.